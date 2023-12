Ons Jabeur termine l’année avec deux récompenses de la part de WTA Tour

Ons Jabeur termine l’année avec deux récompenses de la part de le WTA Tour en reconnaissance pour ses performances et ses initiatives tout au long de l’année. C’est une championne à l’intérieur et en dehors des courts de Tennis, (A champion on and off the court) précise la WTA.

Ons Jabeur a reçu le Peachy Kellmeyer Player Service Award, attribué par ses paires, pour avoir “montré la voie dans le soutien d’autres athlètes ainsi que dans des initiatives plus larges”.

Celle qui termine l’année en 6ème position dans le classement WTA, a également remporté le Karen Krantzcke Sportsmanship Award , un prix voté par les joueuses reconnaissant une véritable ambassadrice du sport, qui respecte les règles du fair-play, montre du respect pour les autres et se comporte avec élégance sur le terrain et en dehors.

La championne tunisienne Ons Jabeur a récemment remporté le prix de la meilleure sportive africaine de 2023 attribué l’Union des Confédérations Sportives Africaines.

