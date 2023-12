Parution de l’ouvrage ” Mohamed-Salah Mzali , Au fil de ma vie ” d’Elyès Jouini

L’ouvrage ” Mohamed-Salah Mzali , Au fil de ma vie ” d’Elyès Jouini vient de sortir. Ce livre est coédité par Cérès éditions, Beït Al Hikma et l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC). Il revient sur la vie de Mohamed-Salah Mzali (1896-1984), un homme de pouvoir qui a marqué l’histoire de la Tunisie.

L’ouvrage “Mohamed-Salah Mzali , Au fil de ma vie”, édité en décembre 2023, compte 772 pages et 110 photographies. L’édition est établie et annotée par Elyès Jouini et la préface est signée Kmar Bendana.

Présentation de l’ouvrage “Mohamed-Salah Mzali , Au fil de ma vie” : Grand commis de l’État, réformateur, caïd, plusieurs fois ministre, Grand vizir de Lamine Bey, déporté par les Français, prisonnier de Bourguiba, Mohamed-Salah Mzali (1896-1984) est un homme de pouvoir. Il est aussi le premier Tunisien à soutenir une thèse de doctorat en économie après une brillante scolarité à Sadiki et à Carnot. Historien, érudit, sauveur des archives de Kheireddine Pacha, il contribuera à inscrire ce dernier dans l’historiographie nationale.

La première partie de cet ouvrage reproduit Au fil de ma vie, les mémoires de l’écrivain méconnu, imprégné de culture classique et plume singulière de la littérature tunisienne. Elle retrace les étapes d’un parcours d’exception, de l’enfance jusqu’à une retraite tourmentée après une fulgurante carrière. Le ton, mesuré et tranchant, est à l’image de

l’homme : habile séducteur, mais réservé face aux ors du sérail et sensible aux dérives de l’hybris. S’il finit écarté des centres du nouveau pouvoir, il n’en livre pas moins un témoignage « de bonne foi » au lecteur soucieux de saisir les soubresauts d’un siècle qu’il traverse tantôt en fin politique, tantôt en promeneur méditatif.

Dans L’intellectuel et l’homme d’État, en deuxième partie, Elyès Jouini poursuit le travail entamé dans le premier volet largement enrichi de notes explicatives, et nous propose une deuxième œuvre qui procède à un rare décryptage et à une mise en contexte historique de l’homme et de l’œuvre.

Il restitue fidèlement un personnage de grande envergure à l’histoire politique, sociale et culturelle de son siècle, tout en laissant entrevoir les paradoxes et les mutations d’une élite sur le point de céder la place, emportée par le flot de la décolonisation.

Une riche iconographie, souvent inédite, offre un nouvel éclairage.

Elyès Jouini est l’administrateur de l’Institut universitaire de France et professeur à l’Université Paris Dauphine-PSL où il est titulaire de la chaire Dauphine-UNESCO. Ancien élève de l’École normale supérieure de Paris, ses travaux sont à l’interface des sciences formelles et des sciences humaines et sociales. E. Jouini est membre correspondant de

l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts.

Kmar Bendana, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’Université de La Manouba, est chercheure associée à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain.

Une présentation de l’ouvrage d’Elyès Jouini “MOHAMED-SALAH MZALI, Au fil de ma vie” est proposée par Cérès éditions et la librairie Al Kitab Mutuelleville dimanche 17 décembre 2023 à partir de 11h. Par ailleurs, une exposition intitulée “Itinéraire d’un intellectuel du Makhzen” sur Mohmed Salah Mzali est prévue du 14 au 17 décembre 2023 à Beit al Hikma à Carthage.

