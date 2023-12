Programme VNU et la Suisse, 185 tunisiens concernés! Témoignage d’un volontaire en vidéo

Le Programme VNU, programme des Volontaires des Nations Unies en Tunisie et l’Ambassade de Suisse lancent conjointement un programme qui offre à 185 jeunes tunisiens et tunisiennes la possibilité d’acquérir une première expérience professionnelle par le biais de missions de volontariat inclusif et impactant au sein des Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies en Tunisie, et ce durant la période entre 2024 et 2026.

Les volontaires tunisiens pourront accéder à ce programme d’une durée de six à douze mois et feront par la suite l’objet d’un processus de recrutement compétitif, piloté par le Programme des Volontaires des Nations Unies qui est aussi mis en œuvre en partenariat avec le Ministère de la jeunesse et des sports.

Une cérémonie s’est déroulée pour concrétiser le lancement de ce programme ambitieux, à la Résidence de l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, du Coordonnateur Résident des Nations Unies, Arnaud Péral, de la Directrice Régionale du Programme des Volontaires des Nations Unies, Olga Zubritskaya-Devyatkina, et de représentants de médias tunisiens.

Olfa Borsali, coordinatrice à UN Volunteers Maghreb donne dans la vidéo qui suit, le coup d’envoi du programme qui vise à encadrer 185 jeunes tunisiens et mis au point avec l’ Ambassade de Suisse en Tunisie / سفارة سويسرا في تونس :

Les objectifs spécifiques de ce programme conjoint entre l’Ambassade de Suisse et le Programme des Volontaires des Nations Unies sont :

– offrir aux jeunes tunisien.ne.s l’opportunité de s’initier au monde du développement et au modus operandi des Nations Unies ;

– accorder aux jeunes l’occasion de contribuer au développement de leurs propres communautés ;

– donner aux jeunes la possibilité de renforcer leurs capacités et de développer des compétences techniques et non-techniques à travers la plateforme d’apprentissage du Programme des Volontaires des Nations Unies, les programmes d’apprentissage spécifiques offerts par leurs entités onusiennes hôtes et le transfert de connaissances;

– permettre aux jeunes d’élargir leurs réseaux professionnels et de capitaliser sur leurs affectations de volontariat au sein des Nations Unies pour catalyser leur développement personnel et professionnel.

Quatre jeunes volontaires des Nations Unies qui faisaient partie de UN Volunteers Maghreb, étaient présent lors de cette cérémonie de lancement et ont témoigné sur ce que cette expérience de volontariat leur a apporté sur les plans personnel et professionnel.

Nous vous invitons à découvrir le témoignage de Chedi Rebhi, un jeune de 32 ans originaire de Kasserine qui a participé à ce programme de volontariat et qui évolue aujourd’hui professionnellement au sein de l’UNICEF, vidéo :

La Journée internationale des volontaires est célébrée chaque année le 5 décembre pour attirer l’attention sur le travail formidable accompli partout dans le monde par des bénévoles. Si tout le monde s’engageait volontairement, le monde serait un endroit meilleur. Imaginez plus de huit milliards d’entre nous faisant du bénévolat, lit-on sur le site des nations Unis.

Une occasion de réfléchir aux possibilités illimitées offertes par les actions de volontariat, non seulement sur le plan humain et le développement de l’éducation pour tous, mais aussi son impact sur la planète pour un développement durable, un environnement plus propre et une meilleure santé.

Sara Tanit