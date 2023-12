Vacances d’hiver 2023 : Un programme de transport public exceptionnel est prévu

A l’occasion des vacances d’hiver 2023 – 2024, un programme de transport exceptionnel coïncidant avec la célébration du jour de l’an et la fête de la révolution est prévu et ce, les 15, 16, 17 et 31 décembre 2023 indique le ministère du Transport.

Les sociétés publiques de transport terrestre seront autorisées à effectuer des dessertes additionnelles sur toutes leurs lignes et d’autres lignes selon la demande.

Dans ce contexte, la Société Nationale de Transport interurbain (SNTRI) assurera 44122 voyages réguliers et 796 voyages supplémentaires sur toutes leurs lignes, soit une hausse de 19 % par rapport à l’offre globale habituelle.

Pour sa part, la Société nationale de chemins de fer tunisiens (SNCFT) assurera 84 voyages réguliers et renforcera les trains afin de fournir 21 mille sièges.

Selon la même source, les louages seront autorisés à effectuer des dessertes sur l’ensemble du territoire de la république, sans se limiter à la zone de circulation mentionnée sur la carte d’exploitation.

Le ministère du transport a chargé des équipes de contrôleurs pour assurer le suivi de ce programme au niveau des stations des chemins de fer et des stations de louages sur tout le territoire.