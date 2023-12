La Cité des Sciences à Tunis organise la 5e édition des Journées de l’Aéronautique ‘Les Ailes de la Cité’23 ‘ les 21 et le 22 décembre 2023 de 10h00 à 16h00 en partenariat avec le Ministère de la Défense et l’Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA).

Cette cinquième édition se déroule en marge des vacances scolaires d’hiver, en collaboration avec plusieurs acteurs du domaine de l’aéronautique ; des Institutions, des Sociétés, des Associations et des Clubs nationaux œuvrent tous à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans le domaine de l’aéronautique auprès du grand public.

Au programme de ces Journées, divers formats d’activités; des conférences débats destinés au grand public assurées par des professionnels du métier, une projection de film, des ateliers scientifiques et des démonstrations, des expositions et des stands, un show de para moteurs, de drones, d’avions modelés et réduits et des séances avec des simulateurs de vol et un quiz aéronautique.

Programme des Journées de l’aéronautiques 2023 à la cité des sciences:

des compétitions de Planeurs pour les écoles d’ingénieurs sont prévues. Les étudiants qui désirent participer à ces compétitions doivent remplir les formulaires en ligne “COMPETITION Construction et vol de planeurs” et “COMPETITION meilleur stand“.

Pour participer à ces compétitions, il faut respecter un cahier de charges spécifique mis à la disposition des candidats par la cité des sciences à Tunis.

L’évènement est gratuit et ouvert au public.

