Météo en Tunisie : Pluies orageuses sur le nord et le centre et localement dans le sud

La Météo en Tunisie se distingue ce lundi 18 décembre 2023 par des nuages épais avec pluies parfois orageuses dans le nord et le centre, localement dans le sud, et parfois intenses dans le nord et l’extrême sud.

Vent fort du secteur Est allant de 50 à 70 km/h près des côtes nord, modéré à assez fort de 20 à 40 km/h dans les autres régions, se renforçant en soirée sur les côtes est.

La Mer est très agitée à localement agitée et les températures maximales varient généralement entre 11 et 17 degrés, et autour de 09 degrés dans les hauteurs de l’ouest.