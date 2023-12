La HUAWEI MatePad 11.5″ , la nouvelle tablette de Huawei polyvalente et pratique

La HUAWEI MatePad 11.5″ est la nouvelle tablette de Huawei qui se présente comme un appareil polyvalent. Il s’agit d’une tablette innovante qui offre un écran et un son incroyables, une multitude de nouvelles fonctionnalités innovantes et des performances supérieures pour améliorer la productivité et le divertissement.

La caractéristique clé qui distingue la HUAWEI MatePad 11.5″ des autres est son écran. Elle est dotée d’un écran HUAWEI FullView de 11.5 pouces avec des bordures étroites et un rapport écran-corps élevé de 86%. Vous disposez ainsi d’un large espace d’affichage pour une vision plus immersive de votre contenu, que vous regardiez des vidéos, jouiez à des jeux ou lisiez des livres. Il vous permet de voir plus sur l’écran sans avoir à zoomer ou à dézoomer, et il peut ouvrir plusieurs fenêtres pour le multitâche. L’écran présente également un rapport d’aspect 3:2 favorable à la productivité, ce qui est idéal pour travailler et lire.

L’écran De la HUAWEI MatePad 11.5 pouces offre une haute résolution et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Cela signifie que tout apparaît net et clair, et que les animations sont fluides. Vous pouvez profiter de films à haute fréquence d’images, de jeux rapides et d’un défilement fluide sans décalage ni bégaiement.

Le HUAWEI MatePad 11.5 peut être associée au HUAWEI M-Pencil (2ème génération) et au clavier amovible HUAWEI Smart Keyboard, la tablette peut vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement, et à libérer votre imagination.

Le stylet M est conçu pour vous donner la sensation et la précision d’un vrai crayon sur du papier. Il capte chaque trait et chaque détail, ainsi que toutes les nuances de chaque ligne, tiret et point. D’autre part, le HUAWEI Smart Keyboard vous permet de taper confortablement et efficacement grâce à ses touches tactiles et réactives.

De plus, la HUAWEI MatePad 11.5″ est livré avec l’application HUAWEI Notes. Cette application professionnelle de prise de notes vous aide à enregistrer vos idées et vos pensées. Vous pouvez l’utiliser avec le HUAWEI M-Pencil pour écrire ou dessiner, et profiter de fonctionnalités pratiques telles que la reconnaissance de l’écriture manuscrite, la recherche de texte et la conversion de texte. L’application peut convertir l’écriture manuscrite en texte pour les chiffres anglais et arabes.

Parlant du son, le HUAWEI MatePad 11.5 propose un système à quatre haut-parleurs conçu pour offrir un son surround époustouflant. Vous pouvez entendre chaque détail et chaque nuance du son, depuis les basses tonitruantes jusqu’aux aigus précis, et ressentir l’impact et l’émotion des scènes. En plus du matériel de qualité supérieure, la technologie Huawei Histen 8.1 améliorera encore votre expérience. Elle peut également adapter les effets sonores en fonction de différents scénarios et types d’applications. Si vous regardez un film, elle peut rendre les dialogues plus clairs pour que vous ne manquiez aucun point important de l’intrigue.

Enfin, la HUAWEI MatePad 11.5″ offre un tout nouveau niveau d’expérience Super Device. Vous voulez glisser-déposer des fichiers entre votre tablette et votre ordinateur portable ? Rien de plus simple. Grâce au SuperHub, l’édition et le partage de contenu entre appareils sont un jeu d’enfant, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une application tierce. Cette fonction élimine les barrières entre vos appareils, de sorte que vous pouvez copier et coller des images, des vidéos et même du texte par simple glisser-déposer.

La HUAWEI MatePad 11.5″ est une tablette étonnante dotée d’un écran HUAWEI FullView 120Hz, offrant un support pour le HUAWEI M-Pencil (2ème génération) et le HUAWEI Smart Keyboard, ainsi qu’un son surround qui remplit l’espace. De plus, il fonctionne avec un chipset phare doté d’un processus 4 nm, ce qui en fait un concentré de performances avec une vitesse et une réactivité incroyables. En bref, ce nouveau MatePad est un appareil qui vous permet de passer du visionnage d’un film en étant allongé sur un canapé à l’édition d’un rapport de projet sans prendre la peine de passer à un autre appareil.

