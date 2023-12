Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania retenu dans la short list de 2 catégories des Oscars 2024

Les filles d’Olfa , long métrage de Kaouther Ben Hania a été retenu dans la short list des Oscars 2024 dans deux catégories. Il figure dans la liste des 15 films présélectionnés à l’Oscar dans les catégories “Long métrage international” et “Long métrage documentaire”.

L’Académie des Oscars dont la 96ème cérémonie Academy Awards aura lieu à Los Angeles le 10 mars 2024, a dévoilé dans la soirée du jeudi les short list pour les 10 catégories de la prestigieuse compétition cinématographique américaine sachant que la liste des finalistes sera annoncée le mardi 23 janvier 2024.

Il s’agit du second film de Kaouther Ben Hania à représenter la Tunisie aux Oscars. Son quatrième long-métrage, ” L’Homme qui a vendu sa peau ” (The man who Sold His Skin) avait atteint la short list des 15 films en course lors des 93èmes Academy Awards.

Après sa première mondiale à la 76e édition du festival de Cannes organisée du 16 au 27 mai 2023 où il a été présenté en compétition officielle, le docu-fiction “Les filles d’Olfa” (coproduction entre la Tunisie, la France, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite), est sorti dans les salles tunisiennes au mois de septembre 2023.

Le casting du film documentaire Les filles d’Olfa est composé de Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, dont le film relate l’histoire en plus des acteurs Hind Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura. Il a remporté quatre prix parallèles au festival de Cannes 2023 et le prix du meilleur film international “ARRI Award” au 40ème FilmFest München (Festival du film de Munich).

Synopsis du film tunisien Les filles d’Olfa: La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent.

Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles.

Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés…

La 96e cérémonie des Oscars 2024 se tiendra le 10 mars 2024 au théâtre Dolby à Hollywood et sera diffusée en direct dans le monde entier sur de nombreuses chaînes de télévision et des plateformes de streaming.

Tekiano