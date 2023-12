Solstice d’hiver : journée la plus courte de l’année dans l’hémisphère Nord vendredi 22 décembre 2023 

Le Solstice d’hiver ou la journée la plus courte de l’année dans l’hémisphère Nord correspond au vendredi 22 décembre 2023. Le solstice d’hiver aura lieu précisément dans la nuit de jeudi à vendredi 22 décembre 2023, à 3h28 min GMT.

La journée la plus courte de l’année correspond à la première journée de l’hiver. La révolution et l’inclinaison de la Terre influencent l’angle avec lequel les rayons du Soleil frappent la surface du sol et la quantité d’ensoleillement quotidien sur un territoire donné. C’est ce qui détermine les saisons, explique le site alloprof.qc.ca

A ce moment, l’hémisphère Nord est incliné en direction opposée au Soleil. Il reçoit une plus petite quantité d’énergie solaire, car les rayons solaires le frappent de façon oblique. Les rayons y sont donc moins concentrés. L’inclinaison de la Terre à cette période de l’année fait aussi en sorte que la durée de la nuit est plus longue que la durée du jour dans cet hémisphère.

En revanche, l’hémisphère sud basculera de l’autre côté. Ainsi, ce vendredi 22 décembre 2023 marquera le début de l’été de l’autre côté de la planète.