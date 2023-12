Web Summit Qatar 2024 : Le ministère des TIC lance un appel à candidature

Pour participer au Web Summit Qatar 2024 , le Ministère des Technologies de la Communication lance un appel à candidature pour la sélection de 8 startups Tunisiennes labélisées.

Ces startups devront se démarquer par leur innovation, leur potentiel de croissance et leur vision exceptionnelle afin de tenter de participer au premier salon dédié à l’innovation, à l’investissement et à la collaboration “Web Summit Qatar 2024 ” qui aura lieu au centre des expositions et des congrès de Doha (DECC) du 26 au 29 février 2024.

Selon le ministère, ce salon serait une des plus grandes “conférences Tech” au monde, avec plus de 7500 participants, plus de 500 Investisseurs, et plus de 800 Startups attendus des quatre coins du globe.

Les start-ups labélisées tunisiennes , en phase “de pre-seed ou seed”, qui propose une solution ou un produit innovant, prêt à séduire des investisseurs, à trouver des partenaires potentiels et à présenter devant des experts de la technologie et de l’innovation et des médias du monde” sont appelées à présenter leurs candidatures pour faire partie de la délégation Tunisienne à ce salon et ce via le lien suivant : https://t.ly/5TxA4

La date limite de candidature est fixée pour le dimanche 7 janvier 2024 à minuit. Les candidats présélectionnés seront invités à “pitcher” devant le comité de sélection. Les 8 startups sélectionnées bénéficieront d’une prise en charge totale.

Le ministère précise dans son communiqué, que les startups prises en charge par le ministère des Technologies de la Communication pendant l’année 2023 (Gitex Africa 23, Vivatech 23, Web Summit Lisbonne 2023 et ASC 2023) ne sont pas éligibles.