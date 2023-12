Maladie cœliaque : 500 familles tunisiennes bénéficieront d’aliments sans gluten

Le président de l’Association Tunisienne de la maladie cœliaque, Mongi Ben Hariz a annoncé, samedi, la distribution, prochainement, d’aliments sans gluten au profit d’environ 500 familles nécessiteuses.

Il est prévu qu’une convention sera signée, lundi prochain entre l’association et le ministère des affaires sociales afin de financer ces aides, a déclaré Hariz aux médias en marge d’une journée de sensibilisation organisée à Tunis à l’initiative de l’association à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre la maladie cœliaque, correspondant au 13 décembre de chaque année.

Le régime sans gluten strict et à vie est le seul traitement de la maladie cœliaque, a-t-il dit car aucun traitement médicamenteux n’existe.

Il a souligné que ce type de nourriture est cher et n’est pas à la portée des familles nécessiteuses ou à faible revenu, d’où l’impératif de se mobiliser afin de fournir les subventions nécessaires à ces catégories.

La maladie cœliaque ou intolérance au gluten est une maladie intestinale chronique et auto-immune liée à l’ingestion de gluten, formé à partir de la gliadine contenue dans certains produits céréaliers. Elle survient chez des personnes génétiquement prédisposées. Les douleurs abdominales et un retard de croissance sont les principaux symptômes observés chez les enfants. Chez l’adulte, les symptômes gastro-intestinaux sont courants et incluent les douleurs abdominales, la diarrhée et parfois la constipation.

Pas moins de 100 mille Tunisiens, dont des adultes et des enfants, souffrent de la maladie cœliaque ou intolérance au gluten, alors que seulement 30 à 50% d’entre eux savent qu’ils en sont atteints.