L’Association Tunisienne d’Urologie met en garde contre des publicités sur les réseaux sociaux

L’Association Tunisienne d’Urologie (ATU) a mis en garde contre la diffusion d’annonces publicitaires sur les réseaux sociaux liées aux maladies de la prostate et aux troubles sexuels masculins sur des pages commerciales qui font la promotion de certains médicaments.

Elle a exprimé, dans un communiqué, son étonnement face à la diffusion de spots publicitaires ou de séquences vidéo relayés sous forme d’interview exclusive avec une personne anonyme qui n’appartient pas au corps médical.

L’ATU met en garde tous les Tunisiens contre ces annonces qui appellent au boycott de ces médicaments et l’utilisation de ces produits qu’ils qualifient de ” médicament miracle “, soulignant la nécessité de consulter les médecins spécialistes et d’acheter les médicaments et compléments nutritionnels auprès des circuits de distribution agréés dans les pharmacies ou les parapharmacies.