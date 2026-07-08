Programme Festival Carthage 2026 : un 60e anniversaire à majorité tunisienne et sans pièces de théâtre

Le comité du festival international de Carthage 2026 a dévoilé le programme de la 60ème édition qui se déroule du 16 juillet au 19 aout 2026 au cours d’une conférence de presse qui s’est déroulée au musée Paléochrétien de Carthage, aménagé à l’occasion.

Pour souligner les couleurs de ce 60ème anniversaire du festival de Carthage, qui se veut une édition symbolique, les organisateurs ont fait appel à l’artiste plasticien et designer graphique tunisien Walid Zouari, a précisé Hend Mokrani, directrice générale de l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA).

Ce célèbre artiste tunisien connu pour sa typographie caractéristique et ses oeuvres haut en couleurs a créé une affiche aux couleurs douces et vives jouant sur l’ombre d’une image évoquant les gradins et la végétation qui composent le site historique du théâtre romain de Carthage sans oublier la médaille d’or symbolique frappée du cheval carthaginois omniprésent dans l’identité visuelle du festival.

Concernant la programmation de cette édition, la direction a précisé que 77 dossiers de candidatures avaient été reçus, dont 40 tunisiens et 37 étrangers. Parmi les spectacles retenus, 65% sont tunisiens dont un one man show.

Cette année aucune pièce de théâtre ne sera présentée sur la scène du théâtre romain de Carthage. Hend Mokrani, directrice du comité organisationnel, a indiqué que Wafa Taboubi a été sollicitée pour présenter la pièce de théâtre multiprimée ‘Les Fugueuses’ à Carthage, mais elle a jugé que la scénographie du site ne permettait pas d’accueillir la pièce dans de bonnes conditions..

Pourtant la moisson théâtrale en Tunisie a été particulièrement riche cette année et celles qui la précède, avec plusieurs nouvelles pièces de théâtre primées et surtout de nouvelles productions marquantes, oeuvres de grandes figures du domaine à l’instar de Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi, Taoufik Jebali ou encore Leila Toubel…

A défaut d’inviter des personnalités internationales qui ont marqué Carthage au cours des éditions précédentes, célébrer un anniversaire aussi symbolique qu’une 60ème édition du festival n’aurait-il pas été plus pertinent en rendant hommage à des personnalités éminentes et cela soi en mettant en avant leurs oeuvres ou en les invitant à s’y produire?

L’inauguration se fera jeudi 16 juillet 2026 avec un concert du chanteur tunisien Saber Rebaï et la clôture sera libanaise avec un concert de Majida El Roumi.

Programme du festival international de Carthage 2026 :

Jeudi 16 juillet : inauguration avec un concert de Saber Rebaï

Samedi 18 juillet : concert Cheb Khaled (Algérie)

Lundi 20 juillet : concert The Jacksons (États-Unis)

Mardi 21 juillet : concert Nordo (Tunisie)

Mercredi 22 juillet : spectacle de l’Orchestre Symphonique Tunisien Symphonies 60 sous la direction du maestro Shady Garfi (Tunisie)

Jeudi 23 juillet : concert d’Angélique Kidjo (Bénin)

Samedi 25 juillet : Soirée tunisienne spécial fête de la république

Dimanche 26 juillet : one man show Al Karhmana de Moez Toumi (Tunisie)

Mardi 28 juillet : concert de Yosra Mahnouch (Tunisie)

Jeudi 30 juillet : spectacle Tierra Bendita du Ballet Flamenco de Andalucía (Espagne)

Samedi 1er août : concert de Sami Yusuf (Royaume-Uni)

Dimanche 02 août : concert Rayan (Liban)

Mardi 04 août : spectacle Rondò Veneziano (Italie)

Jeudi 06 août : concert de Mayada El Hennawy et Mohamed Khayri (Syrie)

Samedi 08 : concert de Tamer Ashour (Égypte)

Mardi 11 août : spectacle Folklores du Monde (International : Malte, Libye, Chine, Japon et Tunisie)

Jeudi 13 août : concert de Nabiha Karaouli (Tunisie) spécial Fête nationale de la femme

Samedi 15 août : concert de Elissa (Liban)

Lundi 17 août : concert de Amina Fakhet (Tunisie)

Mercredi 19 août : concert de clôture avec Majida El Roumi (Liban)

Les billets du festival Carthage 2026 sont en vente en ligne sur le site officiel du festival et sur le site teskerti.tn. Les billets également disponible pour la vente physique au guichets sur le site du théâtre romain de Carthage.

Sara Tanit