Le Match EST vs CSS , le clasico Tunisien dans la poule B opposant l’Espérance sportive de Tunis et le Club sportif sfaxien est prévu pour mercredi 27 décembre 2023. Le match de l’Espérance de Tunis et Club Sfaxien se déroule à 14h au stade de Radès.

C’est le deuxième Clasico Tunisien de la semaine après celui du Club Africain vs le Stade Tunisien qui s’est soldé par une victoire du ST sur un score de 2 à 1 au complexe Hedi Ennaifer du Bardo. Le match des l’Espérance Tunisie et Club Sfaxien sera dirigé par l’arbitre Haythem Guirat.

Vous pouvez regarder le Match EST vs CSS en direct live sur la chaine Al Kass 2. Le streaming du Match EST vs CSS est fourni par le site https://shoof.alkass.net/