Tunisie Telecom , sponsor de champions Tunisiens, lance sa plateforme dédiée au sport tekhdemtoussel

Tunisie Telecom, 1er partenaire du sport en Tunisie lance sa plateforme dédiée au sport dénommée ‘tekhdemtoussel’ , traduite littéralement par ‘Si tu travailles, tu y arriveras”. Une façon de dire que le travail paie et que nos champions Tunisiens n’ont pas atteint le haut du podium par hasard.

Que peuvent avoir en commun l’équipe senior de basketball et leurs 4 titres successifs à l’AFROBASKET, l’équipe senior de volleyball et leurs 11 titres au Championnat d’Afrique, l’actuel détenteur du record du monde d’apnée sportive Walid Boudhiaf, l’équipe senior de handball 10 fois championne d’Afrique?

De brillants athlètes tunisiens excellant dans diverses disciplines et dont les victoires sont la résultante d’années de sacrifices, de dépassement de soi, de dévotion, de rigueur et de leçons apprises avec pour indéfectible et historique soutien : Tunisie Telecom !

Depuis près de 16 ans, l’engagement de l’opérateur national Tunisie Telecom auprès des sportifs tunisiens n’a eu de cesse de s’accroître, à tel point que nous parlons aujourd’hui de la solide et pérenne famille sportive de Tunisie Telecom : le volley, le basket, le football, la plongée en apnée…

Tunisie Telecom s’est en effet positionnée, au fil des années, comme le principal appui aux athlètes tunisiens qui travaillent, s’acharnent, échouent, remportent des trophées et finissent immanquablement par briller par leurs exploits sportifs, tant au niveau local qu’international avec pour seul mantra « tekhdem toussel ».

En effet, la promesse faite et concrétisée par Tunisie Telecom auprès des sportifs tunisiens, petits et grands, champions confirmés ou à en devenir, c’est de croire en eux, de les accompagner et les soutenir tout au long de leurs cheminements respectifs.

Et ce leitmotiv longtemps partagé et valorisé se matérialise aujourd’hui avec le lancement de sa nouvelle plateforme sportive tekhdemtousel .tn.



Tunisie Telecom croit en nous, vous, tous !

Tekhdem Toussel by TT c’est la nouvelle plateforme dédiée aux actualités et nouveautés de Tunisie Telecom avec ses sponsorisés sportifs … mais pas que… !

Bien plus qu’un simple sponsor, Tunisie Telecom tend, à travers cette plateforme, à unifier ses partenariats sportifs et son historique engagement social sous une même ombrelle avec pour maîtres mots : les passionnés d’aujourd’hui sont les champions de demain … et Tunisie Telecom les soutient !

La réponse est sur la plateforme sport hébergée dans le portail de Tunisie Telecom https://www.tunisietelecom.tn/tekhdemtousel