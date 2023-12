Nouveaux tarifs relatifs à l’accueil et l’enregistrement des véhicules à partir du 1er janvier 2024

Les nouveaux tarifs relatifs à l’accueil et l’enregistrement des véhicules, outre les cartes grises, les permis de conduire, ainsi que la formation et le perfectionnement dans le domaine des règles de la circulation et de la conduite des véhicules, seront appliqués à partir du 1er janvier 2024.

C’est ce qui a été annoncé dans un communiqué l’agence Technique des Transports Terrestres (ATTT), conformément aux dispositions des articles 50 et 68 de la loi de finances de 2024.

L’ATT a précisé que les tarifs relatifs à la visite technique des véhicules restent inchangés. Pour plus de données sur les nouveaux tarifs, l’ATTT a mis à disposition son site officiel www.attt.com.tn