Interdiction de fumer dans tous les établissements de l’enseignement supérieur dès le 02 janvier

Une interdiction de fumer dans tous les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sera appliquée à partir de ce mardi 02 janvier 2024, en application de la circulaire n31 publiée le 24 août 2023.

Ainsi, il sera interdit de fumer dans tous les locaux sans exception qu’ils soient fermés ou ouverts (bureaux, couloirs, halls, toilettes, jardins, salles de réunion, laboratoires, salles de cours, restaurants universitaires, foyers…).

Tout contrevenant sera soumis à des sanctions disciplinaires, en plus des sanctions pénales prévues par la loi n°98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme.

Selon la circulaire, des panneaux d’interdiction de fumer seront mis en place selon le modèle défini par l’arrêté du ministre de la Santé publique en date du 22 décembre 1998, de manière visible et en nombre suffisant selon la superficie des espaces concernés.

Des campagnes de sensibilisation seront également organisées sur les dangers du tabagisme et les moyens de sevrage outre les séminaires et manifestations scientifiques qui se tiendront en coordination avec la direction de la médecine scolaire et universitaire.

Les clubs culturels des institutions universitaires seront également appelés à organiser des activités et des événements sur la lutte contre le tabagisme.

L’interdiction de fumer dans tous les établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été décidée suite à la signature par le département d’une charte pour mettre en place un plan d’action sur la lutte antitabac en Tunisie le 31 mai 2023, dans le but de créer un environnement sans tabac, respectueux des droits des non-fumeurs et protégeant la sécurité du personnel administratif et universitaire ainsi que les étudiants.