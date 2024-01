Nacer Khemir honoré en Turquie avec le prix Necip Fazil Kisakürek (vidéo)

Nacer Khemir a été honoré en Turquie avec le prix Necip Fazil Kisakürek. Le cinéaste et artiste plasticien tunisien ce prix turc des arts et de la culture 2023, dans la catégorie internationale qui est la seule distinction décernée à des étrangers, aux côtés de 10 prix culturels destinés aux artistes turcs.

La cérémonie de remise des prix culturels s’est déroulée dimanche soir sous la présidence et en présence du Président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan qui a remis le prix au réalisateur tunisien Nacer Khemir.

Portant le nom de l’écrivain et poète turc, Necip Fazil Kisakürek, les prix culturels “Necip Fazil” sont décernés chaque année dans le but de préserver l’héritage culturel de l’écrivain.

Du cinéma, de la peinture à la sculpture, de la calligraphie à l’écriture, Nacer Khemir a projeté un pont entre deux rives, entre le Nord et le Sud, l’Orient et l’Occident. Son œuvre littéraire est constituée d’une douzaine d’écrits. Depuis “L’Histoire du Pays du Bon Dieu”, il a réalisé plusieurs longs-métrages qui ont remporté de nombreuses distinctions et prestigieux prix. Parmi ses célèbres films” Les Baliseurs du Désert”, “Collier Perdu de la Colombe”, “Bab’Aziz, Le Prince Qui Contemplait Son Ame” et son dernier film “Whispering Sands” (2017).

Discours de Nacer Khemir lors de la réception de ce prix :