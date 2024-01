Quels sont les prénoms des nouveau-nés les plus populaires en Tunisie durant le siècle dernier ? Selon des données publiées par l’Institut National de la Statistique (INS), deux prénoms se situent dans le top des choix ces deux dernières années. L’INS révèle que les prénoms Youssef et Mariem restent les plus populaires parmi les prénoms attribués aux garçons et filles nouveau-nés en 2022 et 2021.

Le prénom Youssef est le plus répandu dans toute la moitié nord de la Tunisie, à l’exception des gouvernorats de Siliana et Beja où les prénoms Yaakoub et Yahia lui sont préférés, le prénom Mohamed reste le plus attribué dans les gouvernorats du Sud (Tozeur, Kébili, Gabes, Médenine et Tataouine).

Le prénom Mariem se classe en première position dans la plupart des gouvernorats, à l’exception de ceux de Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Siliana et le Grand Tunis où Rayhane lui est préféré, ainsi qu’à Jendouba où Mayar est le prénom féminin le plus attribué en 2022.

Le prénom Sajed fait son entrée en dixième position dans la liste des dix premiers prénoms attribués, à la place de Amen-Allah, chez les Garçons. Chez les filles, les prénoms Jouri et Eline remplacent Zeineb et Israa, respectivement en huitième et dixième position.

En comparant les prénoms les plus populaires de 2022 à ceux d’il y a un siècle (en 1922), il apparait que seuls les prénoms Mohamed et Ahmed ont réussi à se maintenir dans la liste des dix prénoms les plus attribués pour les garçons nouveau-nés alors qu’aucun des prénoms des filles populaires en 1922 ne figure dans le ” Top 10 ” de 2022.

Ainsi, le prénom Fatma qui est resté très répandu jusqu’aux années 80s/90s a progressivement perdu en popularité et ne figure plus qu’en 41ème position en 2022 (et en 35ème position dans sa variante Fatma-ezzahra). Il en est de même pour les prénoms Aïcha, Mabrouka et Khadija, qui complétaient le peloton de tête en 1922, ne sont plus qu’en 20ème, 285ème et 18ème position en 2022. En contrepartie, il y a un siècle, les prénoms Youssef et Mariem ne figuraient qu’aux 20ème et 11ème rangs.

Plus d’informations sur les prénoms populaires en Tunisie à partir de l’année 1922 jusqu’à 2022 sont dévoilées dans le site de l’INS.