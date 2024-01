Africains les plus influents dans le monde : Trois Tunisiens se trouvent dans la liste (liste complète)

Trois Tunisiens se trouvent dans la liste des Africains les plus influents dans le monde publiée par le magazine NewAfrica en ce début d’année. Le mensuel édité en anglais basé à Londres effectue annuellement le classement des 100 africains qui ont marqué le monde au cours de l’année écoulée.

Les personnalités Tunisiennes qui figurent sur cette liste proviennent du monde des arts, des sciences et de l’entreprenariat. Il s’agit de la réalisatrice Kaouther Ben Hania dont le dernier film “Les filles d’Olfa” concourt dans deux compétitions des Oscars 2024, l’entrepreneur Karim Béguir, fondateur de la startup tunisienne InstaDeep récemment rachetée par le géant allemand BioNTech, et le scientifique Moungi Bawendi, parmi les lauréats du prix Nobel de Chimie en 2023.

La liste des Africains les plus influents dans le monde met en avant un ensemble hétérogène d’individus, hommes et femmes, ayant démontré de l’excellence, de l’innovation, du leadership, de la résilience et une vision remarquable dans leurs secteurs d’activité.

Parmi eux figurent des politiciens, des entrepreneurs, des industriels, des écologistes, des artistes, des scientifiques, des éducateurs et des figures emblématiques du sport, entre autres.

Liste complète des Africains les plus influents dans le monde ou The 100 Most Influential Africans 2023 List:

Politics and Public Service

William Ruto

Ibrahima Cheikh Diong

Sidi Ould Tah

Akinwumi Adesina

Ngozi Okonjo-Iweala

Bola Tinubu

Mamady Doumbouya

Ousmane Sonko

Nadia Fettah Alaoui

Tsitsi Masiyiwa

Tidjane Thiam

Business

Mohamed Kande

Sim Tshabalala

Karim Beguir

Didier Acouetey

Olugbenga Agboola

Samaila Zubairu

Prof. Benedict Okey Oramah

Ralph Mupita

Ibrahim Sagna

Simon Tiemtoré

Jules Ngankam

Riham ElGizy

André de Ruyter

Aliko Dangote

Ham Serunjogi

Serge Ekué

Bahija Jallal

Coura Sène

Bernard Koné Dossongui

Hassanein Hiridjee

Shola Akinlade

James Mwangi

Pascal Agboyibor

Science and Academia

Anna Adeola Makanju

Chao Tayiana Maina

Nemat Talaat Shafik

Ismahane Elouafi

Moungi Bawendi

Timnit Gebru

Environmental

James Irungu Mwangi

Ephraim Mwepya Shitima

Wanjira Mathai

Rashid Sumaila

Elizabeth Maruma Mrema

Dr Musonda Mumba

Creative

Kaouther Ben Hania

Danai Gurira

Ncuti Gatwa

Black Coffee

Tyla Laura Seethal

Temilade “Tems” Openiyi

Lesley Lokko

Mulenga Kapwepwe

Alice Diop

Wanuri Kahiu

Bassem Youssef

Malenga Mulendema

Jadesola Osiberu

Editi Effiong

Ali Said Alamin Mandhry

Abel “The Weekend” Tesfaye

Pretty Yende

Julie Mehretu

Pierre Thiam

Teju Cole

Thebe Magugu

David Diop

Burna Boy

Serge Attukwei Clottey

Nana Darkoa Sekyiamah

Aïda Muluneh

Omoyemi Akerele

Mariam Issoufou Kamara

Victor Ekpuk

DJ Snake

Gandhi “Maitre Gims” Djuna

Media

Claude Grunitzky

Chioma Nnadi

Edward Enninful

Alan Kasujja

Wode Maya

Anton Harber

Khabane “Khaby” Lame

Charity Ekezie

Moses “Uncle Mo” Kiboneka

Branko Brkic

Tomiwa Aladekomo

Marie Mbullu

Nicolas Pompigne-Mognard

Daniel Ahaoussa

Fabrice Sawegnon

Sports

Francis Ngannou

Faith Kipyegon

The Springboks, led by captain Siya Kolisi

Patrice Motsepe

Kelvin Kiptum

Victor Osmihen

Biniam Girmay

Yassine Bounou

La liste du magazine NewAfrica reflète les tendances et priorités changeantes en Afrique, alors que le continent fait face à de nouveaux défis et opportunités.

I.D.