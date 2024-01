La Météo en Tunisie est marquée par des températures en hausse relative en ce jeudi 04 janvier 2024. Le ciel demeure peu à partiellement nuageux sur tout le pays, indique l’institut national de météorologie.

Les températures maximales sont comprises entre 19 et 23 °C sur la plupart des régions et aux alentours de 17 °C sur les hauteurs ouest de la Tunisie. Le vent est relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs.