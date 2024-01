Le maillot de la Tunisie pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire dévoilé ! Programme des matchs

Le maillot de la Tunisie pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire est dévoilé ! La Fédération tunisienne de football (FTF) affiche les couleurs et le design du maillot officiel des Aigles de Carthage avec lequel ils disputeront les matchs de la Coupe d’Afrique des nations, CAN 2023 en Côte d’Ivoire qui se déroule du 13 janvier 11 février 2024.

Le maillot dévoilé par la FTF et son équipementier Kappa est doté de la technologie Kombat Pro System propre à Kappa. Il se pare des couleurs rouges et blanches indissociables des couleurs de la Tunisie.

Après le bouclier d’Hannibal adopté pour orner le maillot de l’équipe nationale pour la coupe du monde Qatar 2022, un autre symbole historique sera utilisé pour la CAN édition 2024. La face avant du maillot Kombat Pro 2024 est ornée d’un pattern en ton sur ton inspiré célèbre amphithéâtre d’El Jem avec un col polo vintage. Il met en avant la riche histoire et l’héritage du pays.

La Tunisie fait partie du groupe E qui rassemble les équipes de Mali, Afrique du Sud et Namibie. Ils s’affronteront lors du premier tour de la CAN 2023+1 selon le programme qui suit:

Programme des matchs de la Tunisie à la CAN 2023

Match Tunisie vs Namibie : 16 janvier 2024 à 18h00

Match Tunisie vs Mali : 20 janvier 2024 à 21h00

Match Tunisie vs l’Afrique du sud : 24 janvier 2024 à 18h00

A noter que les aigles de Carthage porteront ces nouveaux maillots pour la première fois lors du match amical de Tunisie contre la Mauritanie prévu pour samedi 06 janvier 2024. Le match Tunisie vs Mauritanie sera joué à Radès. Un autre match est prévu Tunisie vs Cap Vert à la date du 10 janvier, avant le déplacement des Aigles de Carthage pour la Côte d’Ivoire.

Tekiano