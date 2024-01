Microsoft va ajouter une nouvelle touche aux claviers des futurs PC Windows. Le géant américain sera le premier à effectuer ce changement physique afin de rendre l’utilisation de l’intelligence artificielle plus fluide.

Ainsi Microsoft prévoit d’intégrer une nouvelle touche spécifique à son assistant virtuel d’IA Copilot, présenté durant l’année 2023 et basé sur ChatGPT, et ce sur ses ordinateurs Windows 11 en plus de ceux de ses partenaires.

Rappelons que Microsoft Copilot se veut un outil de productivité qui utilise l’intelligence artificielle pour aider à accomplir les tâches plus rapidement et plus efficacement. Il fonctionne avec les applications Microsoft 365 populaires telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc. l’objectif étant améliorer la créativité, la productivité et les compétences.

Yusuf Mehdi, Executive Vice President, Consumer Chief Marketing Officer chez Microsoft indique dans un communiqué rendu public le 04 janvier 2024 que cette introduction de la touche Copilot représente le premier changement majeur du clavier des PC Windows en près de trois décennies. Nous pensons qu’elle permettra aux gens de participer plus facilement à la transformation de l’IA, écrit-il.

Il ajoute que la touche Copilot se joint à la touche Windows en tant que partie essentielle du clavier des PC. Elle sera placée à côté de la touche directionnelle gauche du clavier. Lorsqu’elle est pressée, la nouvelle touche lancera l’expérience Copilot dans Windows, rendant ainsi l’interaction avec Copilot au quotidien plus fluide.

Introduction du bouton Copilote pour Windows 11 en vidéo :



Avec cette modification majeure dans les claviers des ordinateurs, Microsoft se permet de lancer l’année du PC IA et ouvre la voie à des possibilités de création et de développement divers et variées.

Les premiers modèles de PC avec la touche Copilot devraient être dévoilés lors du CES 2024, le salon Consumer Electronics Show 2024 dédié à l’innovation technologique qui se déroule du 09 au 12 janvier à Las Vegas.

I.D.

