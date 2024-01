Panorama International Short Film Festival : Concours CineClima2024 en marge de la 9eme édition

En marge de la 9eme édition du Panorama International Short Film Festival, le concours CineClima2024 en est lancé par Cosmos Media et l’Académie de l’Art de Carthage (AAC) et Cosmos Media. Ce concours cinématographique sur les enjeux environnementaux #CineClima2024″ vise à offrir une tribune exceptionnelle pour exprimer la créativité tout en contribuant à des causes environnementales.

Les films sélectionnés (fiction, documentaire, animation, ou des spots de sensibilisation d’une durée maximale de 12 minutes.) seront en compétition pour le “Prix Ecologique 2024” lors de la 9ème édition du Panorama International Short Film Festival (PISFF) qui se tiendra du 6 au 10 février 2024 à la maison de la culture Ibn Khaldoun à Tunis.

Les projets sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement technique et de l’expertise des professionnels de Cosmos Media et de l’Académie de l’Art de Carthage. Ils auront l’opportunité de participer à un atelier d’écriture cinématographique exclusif. Les dix projets les plus prometteurs, bénéficieront d’un soutien technique dédié à la réalisation de leur film.

Le dernier délai de l’appel à participation au concours CinéClima2024 est fixé pour le 12 janvier 2024. Le formulaire de candidature est à remplir en ligne ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfafEqeCR1cMDx87Qzyl-yFrzXVVTni1bXoYMyO6bBeWDJ8GQ/viewform