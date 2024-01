Lab’ess lance la 2ème promotion de son programme d’incubation à Sfax

Lab’ess lance la deuxième promotion de son programme d’incubation à Sfax. L’accélérateur d’innovation sociale Lab’ess continue son engagement auprès de l’entrepreneuriat social tunisien avec le lancement de cette deuxième promotion de son programme Essentielles à Sfax. Ce sont 15 nouvelles porteuses de projet à impact qui ont démarré ce mois-ci l’accompagnement par le Lab’ess.

Les femmes, particulièrement en région, sont des actrices essentielles du changement face aux besoins émergents. Le programme Essentielles du Lab’ess se présente avec la volonté de favoriser l’innovation sociale à travers l’entrepreneuriat féminin en région.

Ce programme s’adresse aux fondatrices ou co-fondatrices d’une ENTREPRISE SOCIALE, créée ou en cours de création juridique, qui propose une solution innovante à un besoin social ou environnemental peu ou mal satisfait.

D’une durée de six mois, le programme Essentielles offre à ses incubées des formations, accompagnements individuels, et évènements de mise en réseau spécifiquement adaptés à leurs besoins, ainsi qu’un potentiel financement sous la forme d’un prêt d’honneur d’un montant maximum de 15.000 TND.

15 entrepreneures ont été sélectionnées pour intégrer cette 2ème promotion du programme d’incubation Essentielles. Des projets innovants, qui portent la promesse d’une économie plus durable, responsable et inclusive ! il s’agit de :

CLO’ESS : invite à une révolution artistique, au carrefour de la mode et de l’alimentation, en proposant des créations uniques et 100% écologiques à partir de déchets textiles et agroalimentaires.

ECO D’ART : est une entreprise de construction d’éco-dômes revisités pour optimiser le bien-être, minimiser le coût environnemental, et valoriser les techniques du bâtiment et l’esthétique traditionnelles locales.

GREEN CYCLE : résout le problème du dernier kilomètre en proposant une solution de mobilité électrique associée à une plateforme numérique pour la livraison de biens et le transport de personnes dans les zones urbaines les moins accessibles.

H ECO FERME : propose une alternative écologique et économique à l’alimentation animale classique en proposant un complément alimentaire issu de la valorisation des déchets de palmiers à destination des éleveurs.

KDM : a pour mission de minimiser les déchets miniers et réduire la vulnérabilité des bâtiments et des sols au dérèglement climatique en proposant un matériau de construction robuste, innovant et écologique.

LE BAZAR : perfectionne avec amour et passion des objets fonctionnels et personnalisés avec une seule constante : la touche tunisienne comme stylème caractérisant sa marque.

MEDIGENIUS: marie l’intelligence artificielle de pointe à l’expertise médicale en proposant une solution numérique de détection précoce du cancer du sein, pour une plus grande rapidité et fiabilité de la prise en charge.

MIRACLE MAKERS : est un centre thérapeutique, culturel et de loisir destiné aux enfants ayant des besoins spécifiques, et qui met à disposition des services d’accompagnement et de suivi individuel ou collectif. « Miracle Makers pour libérer le potentiel de votre enfant ».

MY DRIVER : est l’application mobile anti-stress pour réserver son taxi en un clic, à prix abordable.

OA PROD : est un média engagé pour la valorisation du patrimoine naturel et culturel de l’île de Kerkennah. A travers un contenu engageant et de grande qualité, le projet veut promouvoir des modes de vie plus durables et respectueux de la richesse de ce territoire.

OH CAL ! : veut limiter les effets néfastes et les maladies liés à la surconsommation de sucre blanc à travers la culture, transformation, et distribution de la stevia, plante naturelle non calorifique aux propriétés fortement sucrantes.

REC-INOV : entend lutter contre le chômage des jeunes en proposant une solution facilitée par l’intelligence artificielle qui permet de connecter des candidats à l’emploi à des offres pertinentes sur la base de leurs compétences réelles et désirées par leurs potentiels employeurs.

ROSATHYNA : est une entreprise sociale qui vise à structurer une chaîne de valeur intégrée et responsable autour des plantes aromatiques et médicinales (PAM), pour valoriser le savoir-faire ancestral et le patrimoine naturel et culturel du territoire.

VRMERSION : Redécouvrez la richesse du patrimoine historique et culturel grâce à VRmersion, une solution de réalité virtuelle et augmentée pour une expérience unique au-delà du temps et des frontières.

ZYMONOV : propose une alternative écologique et économique aux produits chimiques utilisés pour le traitement du cuir et du textile, une des industries les plus polluantes au monde.

Tekiano avec Lab’ess