CAN 2023 : Voici la liste des chaines TV qui vont diffuser les matchs

La CAF a annoncé mercredi la conclusion d’accords de diffusion globale avec des détenteurs de droits de télédiffusion d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord et des Caraïbes avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) samedi à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Les partenaires télévisuels mondiaux sont Sky (Royaume-Uni), BBC (Royaume-Uni), La Liga+ (Espagne), SportItalia (Italie), Sport Digital (Allemagne et Suisse), SportTV (Portugal), Viaplay (pays nordiques) et Band TV (Brésil).

BeIN Sport, CANAL+, New World TV et environ 45 diffuseurs Free To Air ont également conclu des accords de partenariat avec la CAF, ce qui permettra à la CAN en Côte d’Ivoire d’être diffusée dans environ 180 pays.

La CAF a reçu environ 6000 demandes d’accréditation pour la CAN-2023, ce qui représente une augmentation de plus de 100% par rapport à la précédente CAN qui s’est déroulée au Cameroun en 2022.

L’augmentation significative de l’investissement financier par les détenteurs de droits de télédiffusion d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord et des Caraïbes se traduira par une augmentation substantielle de l’audience mondiale de la CAN en Côte d’Ivoire.

Les revenus de diffusion de la CAF augmenteront également de manière significative, ce qui contribuera au développement et à la croissance du football en Afrique.