Rabbit R1 : Le boitier à base d’IA qu’on s’arrache au salon CES 2024

Le Rabbit R1 est le nouveau gadget qui fonctionne grâce à l’intelligence artificielle révélé lors du Consumer Electronic Show CES 2024 à Las Vegas. Ce compagnon, un boitier de poche, développé par la start-up californienne Rabbit, ambitionne de changer la manière dont on interagit avec un smartphone.

Cet équipement intègre l’intelligence artificielle dans un boîtier compact au design remarquable. Il s’agit d’une boîte orange munie d’un écran, conçue pour interagir avec les applications du smartphone en remplacement de l’utilisateur.

Ainsi ce Rabbit proposé avec un petit écran de 2,88 pouces (qui n’est pas sans rappeler le Tamagotchi, le petit œuf électronique japonais, gadget phare des années 90) ne remplace pas le smartphone. Il se commande à la voix et permet d’utiliser les applications sans toucher l’écran.

L’utilisateur pourra par exemple commander directement un taxi, faire des courses et écouter de la musique. L’appareil s’appuie sur l’historique d’utilisation et les choix de son propriétaire pour créer la commande et l’exécuter à sa place. Explications en vidéo:

La particularité de Rabbit R1 c’est qu’il est alimenté par le “Large Action Model” développé par l’entreprise. Il s’agit d’une intelligence artificielle capable d’instruire des “rabbits”, pour qu’ils puissent observer et assimiler la manière dont un utilisateur interagit avec ses applications et ses expériences web habituelles.

Cette IA reproduit par la suite ces interactions sur demande, en utilisant une plateforme de cloud personnalisée. Un gain de temps et d’énergie inestimables!

Proposée à 200 dollars, 10 000 pièces ont été vendus en seulement 24h et un deuxième lot proposé en précommande sur le site de la startup est déjà épuisé. Le Rabbit R1 sera disponible à partir du printemps 2024.

I.D.