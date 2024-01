Le journaliste Tunisien Haythem El Mekki auditionné et maintenu en liberté 

Le journaliste Tunisien Haythem El Mekki, a été auditionné lundi 15 janvier 2024 par la Brigade régionale de recherche judiciaire de la Garde nationale à Sfax, suite à une plainte déposée par l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax, l’accusant de “diffusion de fausses informations et de publication de photos de migrants africains à l’hôpital sans autorisation, dans le but d’attiser l’opinion publique”.

Au cours de son audition, Haythem El Mekki a maintenu qu’il n’avait pas publié les photos mentionnées dans la plainte et a affirmé que la page sur laquelle les images ont été diffusées sur le réseau social X (ex Twitter) ne le concerne pas.

Le parquet près le tribunal de première instance de Sfax a ordonné la libération de Haythem El Mekki sous caution et sa présentation devant la cellule de jugement rapide le 29 janvier 2024.

Une délégation du bureau exécutif du Syndicat des Journalistes Tunisiens, SNJT, était présente pour soutenir son confrère. Le Syndicat des Journalistes soutient le journaliste Haithem Mekki et rejette la politique de persécution et de diffamation à son égard. Dans le cadre de la poursuite de la politique de persécution à l’encontre des journalistes et des professionnels des média.

Il condamne la persistance de la poursuite des journalistes en dehors du cadre réglementaire de la profession, l’adoption de textes répressifs pour poursuivre les journalistes et les communicateurs, exprimant son rejet de la politique de persécution à leur encontre et la violation des procédures énoncées dans le décret n° 115.

Le syndicat appelle le parquet près le tribunal de première instance de Sfax à mettre fin aux poursuites contre Haythem El Mekki dans un dossier qui ne le concerne pas.

Tekiano avec SNJT

