En prévision du Galaxy Unpacked 2024 , Samsung s’affiche sur The Sphere de Las Vegas (vidéo)

En prévision du Galaxy Unpacked 2024 , Samsung s’affiche sur The Sphere de Las Vegas! En effet pour exposer son entrée dans une nouvelle ère avec Galaxy AI, Samsung s’est associé aux Marvel Studios autour de la saison 2 de What If… ?, la série de Marvel diffusée sur Disney+, pour s’afficher en grand sur l’écran LED extérieur de The Sphere le 8 janvier dernier.

Avec Doctor Strange, le ciel de Las Vegas s’est illuminé, anticipant les futures capacités de l’IA mobile Galaxy pour les utilisateurs mondiaux. Tout comme le personnage Marvel, qui ouvre la voie à de multiples options et possibilités, Galaxy AI ambitionne d’ouvrir de nouveaux portails pour des découvertes infinies. Vidéo :

La première grande présentation de Samsung en 2024 ou conférence galaxy Unpacked 2024 est programmée pour mercredi 17 janvier. Cette journée lèvera notamment le voile sur les nouveaux Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra, les derniers smartphones de Samsung à la pointe de la technologie et qui maximisent l’utilisation de l’intelligence artificielle mobile.

