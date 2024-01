Le groupe Samsa de retour sur la scène de “L’Européen” à Paris

Le groupe Samsa, le duo musical éclectique SamSa, composé de Sana Sassi et Skander Guetari, annonce qu’il est de retour sur Scène pour un nouveau concert dans la salle “L’Européen” prévu pour le 4 février 2024 à Paris.

SamSa offre une expérience musicale riche et diversifiée, marquée par des influences culturelles variées. Il s’est révélé à travers sa fusion unique de jazz, pop et rythmes latinos. Ce concert marque un moment important pour Samsa, réunissant à nouveau leurs fans parisiens et célébrant la diversité musicale.

Le parcours de Samsa inclut des concerts remarqués dans des lieux prestigieux tels que le Baiser Salé et l’Olympia. Leur retour à l’Européen, une salle emblématique, promet une soirée de performances captivantes et d’harmonies envoûtantes. C’est une opportunité à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir l’univers musical de SamSa.

Pour ce concert spécial, SamSa sera accompagné par des musiciens exceptionnels, chacun apportant sa touche unique au spectacle. Line Kruse, violoniste et cheffe d’orchestre, Barbara Felettig à la basse, Mehdi Douss à la guitare solo, et Désiré Nkouando aux percussions.

Entre raffinement latino et influences de la pop anglaise, SamSa explore des passages secrets, invitant le public à un voyage coloré avec des compositions originales et des pièces revisitées du patrimoine musical Tunisien.

Pour plus de détails sur SamSa et leur musique, consultez la page Samsa World.