La station d’Art B7L9 présente l’exposition collective “L’Arbre et le Déluge” de 7 artistes palestiniens

La station d’Art B7L9 de la Fondation Kamel Lazaar présente une exposition collective intitulée “L’Arbre et le Déluge” ou “The Delgue and The Tree” qui fera découvrir au public les oeuvres de 7 artistes palestiniens du 24 Janvier au 24 Mars 2024.

L’exposition collective “The Delgue and The Tree” est une exploration artistique érudite et engagée d’un héritage commun qui se fera selon divers formes artistiques comme l’installation, la vidéo, la musique, la photo et le dessin, explique le Centre d’Art B7L9 dans son communiqué.

Il indique que les œuvres présentées reflètent un héritage riche et complexe, témoignant des expériences multiples de sept artistes palestiniens, qu’ils soient membres de la diaspora palestinienne dans le monde ou vivant dans les territoires occupés.

Chaque artiste palestinien offre une perspective unique, explorant des thèmes aussi fondamentaux que “la mémoire”, “le lieu”, “l’imaginaire” et la “perception” du quotidien.

Les artistes palestiniens qui exposent sont :

– Firas Shehadeh : vidéos, impressions, performance

– Walid Al Wawi : dessins, atelier

– Nerian Keywan : animation/vidéo, design graphique

– Dina Nazmi Khorchid : installation de projections sur textile

– Sarah Risheq : installation vidéo

– Shadi Habib Allah : vidéo

– Bint Mbareh : installation sonore et performance (les oeuvres de trois autres artistes seront interprétées lors de la performance : Zahra Malkani – Syma Tariq et Eli Wewentru)

“L’Arbre et le Déluge” s’inspire du poème évocateur de la poétesse palestinienne Fadwa Tuqan, offrant une métaphore puissante de la résilience face à l’adversité. L’exposition soulève des questions fondamentales sur ce qui advient après la tempête ; comment nous nous en souvenons, pleurons et persévérons.

Au cœur de cet événement artistique, la lutte du peuple palestinien trouve une expression singulière. Les artistes, à travers leurs créations, expriment une résilience tenace face aux défis et nourrissent une aspiration à un avenir empreint d’espoir.

“L’Arbre et le Déluge” aspire à bien plus qu’une simplification de l’image complexe de la Palestine. Au contraire, cette exposition s’engage résolument dans la promotion d’une exploration approfondie des nuances et de la diversité des expériences palestiniennes…

Cet événement artistique se déroulera du 24 janvier au 24 mars 2024 au Centre d’Art B7L9, avec un vernissage prévu le 24 janvier à partir de 18h00.

