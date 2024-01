Le Club DSI Tunisie organise ses Journées de la cybersécurité “CyberSecurity Days” et un hackathon

Le Club DSI Tunisie organise ses Journées de la cybersécurité “CyberSecurity Days”, une première édition d’un événement qui propose des conférences plénières, des workshops B2B et un hackathon, dédié aux étudiants les vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024, au centre de conférences et d’événements GOLDEN EVENTS (Ex Arena) au Lac1.

Les Journées de la cybersécurité comptent réunir plus de 250 professionnels, dont des responsables informatiques et de la sécurité de l’information, ainsi que plus de 350 étudiants.

Un hackathon “Capture the Flag”, un défi de 12 heures réparti sur deux jours : le 26 janvier 2024 (de 10h à 18h) et le 27 janvier 2024 (de 8h à 12h) sera organisé en marge de l’événement. Cette compétition mettra en scène des équipes universitaires dans des exercices de résolution de problèmes liés à la cybersécurité, en suivant le modèle “Jeopardy Style”.

Ce défi couvrira divers sujets, tels que la sécurité web, le chiffrement, l’exploitation, la criminalistique et le scriptage. Des exercices pratiques dans des environnements technologiques réels seront également intégrés, et les trois meilleures équipes recevront des prix.

Le programme de l’événement comprendra également des conférences et des ateliers d’affaires. Les informations sur les Journées de la cybersécurité sont disponibles sur le site https://app.swapcard.com/event/cybersecurity-days-by-club-dsi

A travers le hackathon de cybersécurité « CTF » et les ateliers planifiés dans le cadre de cet évènement, le Club DSI TUNISIE vise à atteindre des objectifs spécifiques liés à :

1- L’amélioration des compétences en sécurité et la sensibilisation aux enjeux de la CyberSécurité : les conférences planifiées ainsi que les Workshops permettront de s’informer et échanger sur les actualités de la CyberSécurité, en particulier les réglementations, les standards, les normes et les exigences de la sécurité.

2- La promotion des Bonnes Pratiques : le programme de l’évènement sera très riche en matière d’identification des bonnes pratiques à adopter sur le plan personnel que professionnel.

3- La présentation des dernières Technologies de Sécurité : les partenaires présenteront les dernières technologies et solutions de cybersécurité utilisées à l’échelle international.

4- La collaboration et Partenariats : L’événement sera la meilleure occasion pour favoriser une collaboration entre les experts de sécurité et les différents acteurs et encourager la création des partenariats.

5- Le renforcement de la Communauté de Sécurité : le Cub-DSI encourage le partage d’expériences et la création d’une communauté interne axée sur la cybersécurité.

Le jeune club ambitionne que son évènement contribuera suffisamment à renforcer la posture de cybersécurité de les structures tunisiennes, à réduire les risques potentiels et à créer une culture de sécurité robuste au sein des entreprises et l’écosystème Tunisien.

Le Club DSI Tunisie est une association à but non lucratif qui rassemble les premiers responsables des systèmes d’information des entreprises privées et publiques et de l’administration en Tunisie.

Plus de détails sur les activités du Club DSI Tunisie ici: facebook.com/dsitunisie