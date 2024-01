Météo en Tunisie : Temps froid et quelques pluies attendues

La Météo en Tunisie est marquée par un temps froid avec quelques pluies attendues dans la journée et la nuit du lundi 22 janvier 2024. Des nuages parfois denses dans le nord et les régions orientales du centre et du sud, avec quelques faibles pluies et des nuages passagers dans le reste des régions.

Le vent sera du secteur nord est relativement fort près des côtes est, faible à modéré dans les autres régions, puis il se renforce tard dans la nuit près des côtes nord.

La mer est peu agitée, devenant progressivement agitée dans le nord et agitée à agitée dans les côtes est.

Les températures maximales varient généralement entre 13 et 17 degrés, atteignant environ 09 degrés dans les hauteurs ouest.