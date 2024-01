Match Tunisie vs Guinée : Où regarder le match des quarts de finale de la CAN Handball 2024

Le match Tunisie vs Guinée se se déroule mardi 23 janvier 2024 dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, CAN Handball 2024 en Egypte. Le match de Handball Tunisie vs Guinée se joue à partir de 19h au Caire.

Les tunisiens qui ont terminé le premier tour en tête du groupe D affrontera les guinéens qui ont terminé la première phase de cette CAN Handball 2024 à la deuxième place du groupe B derrière l’Egypte, et devant le Cameroun et le Congo.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Guinée direct live sur la chaine OnTime Sports.

