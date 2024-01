Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux et pluies éparses

La Météo en Tunisie sera marquée par un ciel peu nuageux sur la plupart des régions du pays, mardi 23 janvier 2024. Les nuages seront plus denses au nord, avec possibilité de chute de pluies éparses, en fin de journée, sur les zones du nord-ouest, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales se situeront aux alentours de 12 degrés aux hauteurs ouest, et entre 14 et 20 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur ouest fort près des côtes et les hauteurs, et faible à modéré sur le reste de régions. La mer sera très agitée au niveau des côtes nord, et agitée à très agitée.