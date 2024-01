Les Filles d’Olfa nommé dans la catégorie du meilleur film documentaire aux Oscars et César 2024

Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania est nommé dans la catégorie du meilleur film documentaire aux Oscars 2024 et aussi aux César 2024, annoncent les comités de sélection respectives de ces deux grands festivals cinématographiques américain et français.

Ainsi la Tunisie est représentée pour la première fois sur la liste finale des Oscars 2024 dans la catégorie meilleur film documentaire. Les listes finales des différentes catégories des Oscars ont été annoncées mardi 23 janvier 2024, comprenant les films qui concourront officiellement pour gagner Un Oscar.

L’académie des César a annoncé dans la journée du mercredi 24 janvier, la liste des films nommés cette année dans les différentes catégories du festival, et le film de la réalisatrice Tunisienne figure dans la short liste catégorie meilleur film documentaire avec 4 autres films français.

Synopsis du film tunisien ‘Les filles d’Olfa” : La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent.

Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles.

Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés…

Par ailleurs, la CNCI, Centre National du Cinéma et de l’Image Tunisien, informe que Les Filles d’Olfa de Kawthar Ben Hania a reçu le prix Lumière 2024 du meilleur film documentaire. La cérémonie des Prix Lumières est organisée chaque année à Paris, à l’instar des Golden globes Awards, des prix sont décernés a la meilleure performance créative pour différents métiers dans le domaine du cinéma.

La 49ème cérémonie des César du cinéma, César 2024, organisée par l’Académie des arts et techniques du cinéma, se déroulera à Paris, au Palais de l’Olympia, le 23 février 2024. La 96ème cérémonie des Oscars, Oscars 2024, se tiendra quand à elle le 10 mars 2024 à Los Angeles.

S.B.