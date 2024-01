Match Tunisie vs Egypte en streaming: Où regarder le match de demi-finale de la CAN Handball 2024?

Le Match Tunisie vs Egypte se déroule jeudi 25 janvier 2024 pour le compte de la demi-finale de la CAN Handball 2024 , coupe d’Afrique de Handball qui se déroule en Egypte. Le Match Tunisie vs Egypte est prévu à partir de 17h (HT) au Caire.

Après la défaite de l’équipe nationale de Football à la CAN 2023+1 en Côte d’Ivoire, l’espoir de voir la Tunisie se qualifier en finale de la CAN handball 2024 anime une bonne partie des Tunisiens. Les Aigles de Carthage réussiront ils à battre les pharaons hôte de la compétition, devant un public estimé à 15000 spectateurs attendus?

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Egypte en direct live sur la chaine OnTime Sports. Le Match Tunisie vs Egypte en streaming est accessible sur la page Facebook de OnTimeSports.