Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire : Programme des huitièmes de finale de la CAN 2023+1

Les phases finales de la CAN 2023+1 se poursuivent jusqu’au 11 février 2024. La compétition s’est vu éliminé le pays hôte en plus de l’Algérie et la Tunisie. Voici dans ce qui suit le programme des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023+1.

27 janvier 2024:

18h00: Angola – Namibie

21h00: Nigeria – Cameroun

28 janvier 2024:

18h00: Guinée Equatoriale – Guinée

21h00: Egypte – RD Congo

29 janvier 2024:

18h00: Cap Vert – Mauritanie

21h00: Sénégal – Côte d’Ivoire

30 janvier 2024:

18h00: Mali – Burkina Faso

21h00: Maroc – Afrique du Sud