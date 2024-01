Journées des arts de la Marionnette de Carthage: Italie invité d’honneur et hommage à Lassaad Mehouachi

Les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage, JAMC 2024 se déroulent du 03 au 10 février à la Cité de culture de Tunis, Dar El Masrahi Bardo et à la salle du 4ème art de Tunis, au village d’enfants S.O.S à Gammarth, ainsi que dans les régions de Tunisie. Les JAMC dans leur 5ème édition, se présentent sous le nom de son icône marionnettiste Lassaad Mehouachi décédé le 8 septembre 2023 et aura pour invité d’honneur l’Italie.

La directrice du centre national d’art de la marionnette Monia Abid Messaadi explique lors d’une conférence de presse que cette nouvelle édition revêt un éclat particulier cette année avec la participation de plus de 20 pays venant de quatre coins du monde en plus de l’Italie, pays d’honneur du festival.

21 spectacles étrangers envoûtants pour enfant et 6 autres pour adultes, 10 spectacles tunisiens

Au programme des JAMC 2024, 21 spectacles étrangers envoûtants pour enfant et 6 autres pour adultes, 10 spectacles tunisiens, 3 Masterclass, plusieurs ateliers interactifs, et une grande exposition promotionnelle composée de 13 exposants va meubler la Cité de Culture tout au long de la manifestation afin de présenter l’essence de l’art des marionnettes .

100 marionnettistes seront au Rendez-vous avec leurs performances offrant ainsi une scène exceptionnelle à la tradition riche et diversifiée des marionnettes italiennes et bien d’autre pays étrangers et arabes à savoir l’Espagne , la France , la Pologne , l’Autriche , la Grèce l’Hongrie, Le Brasil, l’Irak , la Syrie, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite qui participe pour la première fois au festival.

La Palestine au cœur de la manifestation artistique

Cette 5ème session des journées des arts de la Marionnette de Carthage se veut également particulière aux couleurs de la Palestine en solidarité avec la cause de son peuple dont les couleurs de sa charte graphique, son affiche et son spot promotionnel figuré par les symboles de paix reflètent bien ce choix stratégique.

La marionnette à l’affiche du festival représente l’enfant palestinien avec des cheveux bouclés et un large sourire martyr de Gaza, “Yousef”, qui a ému le cœur de la planète entière en octobre 2023. Elle est portée par deux colombes blanches, symbolisant la paix.

L’Italie pays d’honneur des journées des arts de la Marionnette de Carthage 2024

Avec le soutien de l’Ambassade d’Italie et de l’Institut Culturel Italien de Tunis, deux grandes compagnies italiennes présenteront leurs spectacles au public du Festival : il s’agit des “Figli d’Arte Cuticchio” de Palerme, en présence du maître marionnettiste Mimmo Cuticchio, avec “L’infanzia di Orlando” et du Teatro del Drago de Ravenne avec un classique des histoires de marionnettes : “Pinocchio”.

La compagnie Figli d’Arte Cuticchio est une compagnie historique de Palerme de Mimmo Cuticchio qui se produit pour la première fois en Tunisie. Héritier de la plus importante famille de marionnettistes siciliens, Mimmo a fondé la compagnie à Palerme en 1971 et travaille depuis lors dans le centre historique de la ville sicilienne.

La compagnie Il teatro del Drago est la compagnie de l’une des plus anciennes familles des arts du spectacle, active dans le secteur des marionnettes depuis la première moitié du XIXe siècle en Italie : la famille Monticelli. Les frères Mauro et Andrea, les actuels directeurs artistiques, représentent la cinquième génération de cette tradition ininterrompue.

Résidence artistique assurée par la Compagnie portugaise “S.A. “S.A.Marionetas” et ateliers

Sous l’invitation de la direction du Centre National d’arts de la marionnette, la Compagnie portugaise “S.A. “S.A.Marionetas” pilotée par le maître marionnettiste José Manuel Valbom Gilpar vient en Tunisie pour assurer une résidence artistique durant 15 jours, au profit des sculpteurs et étudiants en arts plastiques et en arts dramatiques, des marionnettistes, notamment les jeunes artistes du Centre.

Le festival prévoit aussi des ateliers de conception et de fabrication de marionnettes de table, de marionnettes en gant pour enfants, de marionnettes buccales mobiles ainsi qu’un atelier pilote au théâtre de l’ombre fantastique supervisé par Amer El Mathlouthi. D’autres ateliers sont également dirigés par des experts étrangers et issus du Centre National de l’Art des Marionnettes de Tunisie.

la Cité de la Culture accueille tout au long des événements de la cinquième édition des Journées, une exposition de marionnettes, où artistes et artisans rencontrent un public de différents âges et exposent les œuvres des marionnettistes.

