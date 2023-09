Décès de l’artiste marionnettiste tunisien Lassaâd Mehouachi

L’artiste marionnettiste Lassaâd Mehouachi est décédé, ce vendredi 8 septembre à l’aube, a annoncé le ministère des Affaires culturelles. Le réalisateur et marionnettiste tunisien Lasaad Mehouachi est l’un des experts les plus éminents dans l’art des marionnettes, et l’un des concepteurs de poupées les plus renommés au sein du monde arabe.

Dans un faire-part publié sur sa page Facebook, le ministère a regretté la perte d’un artiste remarquable et l’un des spécialiste de l’art de la marionnette les plus réputés en région arabe. Il a rappelé le riche parcours artistique entamé en 1986 du défunt qui était l’un des pionniers de l’art de la marionnette en Tunisie.

Lassaâd Mehouachi est auteur d’importantes œuvres théâtrales pour enfants, telles que “Cendrillon” et “Les Dinosaures”. Ses créations sont primées dans différentes manifestations nationales et à l’étranger, notamment en Malaisie et en Egypte.

Cet ancien du Centre national des arts de la marionnette (CNAM) dont la création date de 1993 était parmi les artistes marionnettistes qui ont contribué au rayonnement de ce Centre, à l’instar de l’acteur Abdelghani Ben Tara, décédé le 17 mars 2023. Ce dernier est un ancien dirigeant du Centre national des Arts de la marionnette de 1996 à 1997.

La naissance du CNAM n’était possible que grâce aux efforts de la Troupe de Théâtre de la Marionnette de Tunis, fondée en 1976, qui a œuvré pour imposer l’art de la marionnette comme un outil culturel, éducationnel et de loisir.

Le CNAM organise chaque printemps les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage ( JAMC), un rendez-vous d’envergure qui met la lumière sur l’art de la marionnette en Tunisie et acceuille des troupes internationales de Marionnettes.

Cette manifestation fêtera en 2024 sa 5e édition. Elle est organisée par sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles, et la Cité de la Culture représentée par l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA).