Festival méditerranéen de La Goulette 2024 du 18 au 30 août au stade du Kram (programme)

Le Festival méditerranéen de La Goulette 2024 se déroule pour sa 49ème édition toujours à la banlieue nord de Tunis mais au stade municipal de Salammbo au Kram au lieu de la traditionnelle Karraka à la Goulette.

La Karraka pourrait représenter un danger pour le public, selon l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, son état de délabrement ne permet pas d’accueillir le public en respectant les normes de sécurité.

Un beau programme est avancé dans le cadre du Festival méditerranéen de La Goulette 2024 avec cette année 8 productions théâtrales et 5 concerts de musique. Notons que le groupe de metal tunisien Carthagods marquera sa présence avec un concert le 21 août. L’artiste Zied Gharsa assurera le concert inaugural et la clôture sera signée Fadhel Jaïbi avec la pièce de théâtre «Le bout de la mer».

Programme du Festival méditerranéen de La Goulette du 18 au 30 août 2024 :

Dimanche 18 août : Inauguration avec un Concert de Zied Gharsa

Lundi 19 août : Concert de Nordo (rap)

Mardi 20 août : Pièce de théâtre «Lilet Echak» de Marwa Ben Ismail

Mercredi 21 août : Concert du groupe de metal tunisien Carthagods

Jeudi 22 août : Concert de Mortadha (rap)

Vendredi 23 août : Pièce de théâtre «Identité» d’Ezzeddine Mabouj

Samedi 24 août : One-woman show de Wajiha Jandoubi «Big bossa»

Dimanche 25 août : Pièce de théâtre «Le petit prince» de Lamine Nahdi

Lundi 26 août : Pièce de théâtre «Toxic paradise» de Sadek Trabelsi

Mardi 27 août : Pièce de théâtre «Visa» de Karim Gharbi

Mercredi 28 août : Pièce de théâtre «Ahla ila» de Houcem Sellami

Jeudi 29 août : Concert de musique soufie par Adel Amine

Vendredi 30 août : Clôture théâtrale avec la pièce «Le bout de la mer» de Fadhel Jaïbi

Les différents spectacles du Festival méditerranéen de La Goulette 2024 débutent à 22H au stade municipal du Kram. Les prix des billets oscillent entre 10 et 25dt et sont disponible pour la vente physique au stade et à la cité de la culture de Tunis et pour la vente en ligne sur le site Teskerti.tn.

