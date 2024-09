Hôpital de la Rabta : 70 opérations de cathétérisme cardiaque réussies pour des enfants

Le pôle d’excellence des maladies cardiovasculaires du Centre Hospitalier Universitaire Tunisien, CHU de la Rabta à Tunis a récemment réussi une série d’opérations de cathétérisme pour traiter des malformations cardiaques et des arythmies chez 70 enfants âgés de 2 mois à 15 ans, informe le ministère de la santé.

Les opérations ont été réalisées par une équipe composée d’environ 30 à 40 professionnels tunisiens et 7 médecins britanniques. Ce travail d’équipe international a permis non seulement de sauver des vies, mais également de partager des compétences et des connaissances médicales

Le directeur général de l’hôpital, Hafedh Dakhlaoui, a annoncé que ces interventions s’inscrivent dans le cadre de la campagne “Petits Cœurs”, une initiative visant à offrir des soins spécialisés aux jeunes patients atteints de maladies cardiaques.

Le chef du service de cardiologie à l’hôpital de la Rabta, Mohamed Sami Mourali, a précisé que certains des enfants opérés attendaient leur intervention depuis plusieurs mois. Actuellement, environ 100 enfants figurent encore sur la liste d’attente pour des traitements similaires.

La campagne “Petits Cœurs” est supervisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l’association britannique “AID” et l’association tunisienne “El Wassit El Khairi”.

Le représentant de l’association britannique “AID” a souligné l’importance de cette première collaboration avec la Tunisie, espérant que cette initiative pave la voie à d’autres projets de coopération dans le futur.

En plus de fournir des soins directs, l’association a également équipé l’hôpital Rabta de matériel médical d’une valeur de 120 000 euros, renforçant ainsi les capacités locales à traiter les maladies cardiovasculaires.

