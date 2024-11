Adam Bessa et Meryam Joobeur remportent les prix du meilleur acteur et meilleur film à El Gouna Film Festival

El Gouna Film Festival 2024, qui s’est tenu en Égypte du 24 octobre au 1er novembre a récompensé plusieurs films et artistes tunisiens. Cette 7ème édition du festival du Film d’El Gouna (GFF) qui s’est clôturée vendredi soir, a vu décerner deux prix à la compétition officielle et quatre prix pour deux projets de films au programme “CineGouna Funding”.

Le film Mé El Ain ou “Who Do I Belong To” de la réalisatrice tuniso-canadienne Meryam Joobeur a remporté le prix du meilleur film arabe. Le prix a été décerné ex aequo avec le film “Thank you for banking with us” de la Palestinienne Leila Abbas. Il figurait dans la compétition officielle des longs-métrages de fiction composée de 15 coproductions internationales.

Le nouveau film de Meryam Joobeur qui réunit les acteurs Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa et Dea Liane, a été lauréat du “Bayard de la meilleure 1ère Oeuvre” lors du 39è Festival International du Film Francophone (FIFF) de Namur en Belgique.

Et c’est un des interprètes de ce film qui se distingue dans un autre long-métrage.

Il s’agit de l’acteur franco-tunisien Adam Bessa a été récompensé en recevant le prix de la meilleure interprétation masculine pour son rôle dans le film français “Ghost Trail” (Les Fantômes) de Jonathan Millet, aussi lauréat du prix du meilleur film de fiction, “Golden star award”, doté de 50 000 dollars.

“Ghost trail” a fait sa première mondiale au Festival de Cannes 2024, dans la section Semaine de la Critique. Dans ce thriller inspiré de faits réels, Adam Bessa joue le rôle de Hamid, membre d’une organisation secrète qui traque des criminels de guerre syriens vivant en Europe. La quête du jeune homme le mène sur la piste de son ancien bourreau.

Le public Tunisien a connu Adam Bessa pour son rôle de Ali dans le long-métrage de fiction ‘Harka’, écrit et réalisé par l’américain d’origine égyptienne Lotfy Nathan. Tourné à Sidi Bouzid et dans le sud tunisien, ce premier long métrage dramatique du réalisateur est une coproduction entre la Tunisie, la France, le Luxembourg et la Belgique.

Deux projets de films tunisiens primés dans des sections parallèles d’El Gouna Film Festival

Les projets de films tunisiens “Le procès de Leila” et “Exil” ont été primés à la 7ème édition du programme “CineGouna Funding”, la plateforme de développement de projets et de coproduction du Festival du Film d’El Gouna.

“Le procès de Leila” a eu une subvention en espèces de 10 000 $ de Shahid. Ce projet est une coproduction tuniso-française. C’est le premier long-métrage de Charlie Kouka et est produit par Cyrine Sellami et Dora Bouchoucha (Nomadis Images).

Le projet “Exil” réalisé par Mehdi Hmili a obtenu deux subventions en espèces. Cette coproduction de Moufida Fedhila et Mehdi Hmili a remporté 10 000 $ du festival d’El Gouna et 5 000 $ de Sard, en plus de 10 000 $ de services d’étalonnage des couleurs de Shift Studios.

S.B.