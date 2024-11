Museum Lab lance Via Bagrada : une invitation à suivre oued Majerda et explorer le nord-ouest de Tunisie

Via Bagrada, ou la saison de la migration vers nord (dans sa version arabe) est l’intitulé du projet lancé par Muesum Lab, une association qui œuvre à encourager le tourisme durable en Tunisie, qui a lancé auparavant l’initiative Kif El Kef mettant la ville d’El Kef à l’honneur.

C’est une proposition pour s’initier au slow tourisme, dans un objectif de découvrir la beauté du nord-ouest tunisien, en prenant tout son temps, arpentant la route régionale et en faisant des escales au niveau de plusieurs sites qui valent le détour.

A cet effet, l’association a organisé un press tour spécial Via Bagrada 2024 en présence du guide touristique et conférencier Mohamed Halouani, grand connaisseur de la région. Les participants ont eu l’occasion de découvrir et explorer divers sites patrimoniaux et circuits archéologiques du nord ouest longeant le oued Majerda, ou Bagrada, son appellation au temps des romains.

Il ont eu l’opportunité de s’arrêter du côté du pont d’El Battan, un pont barrage relevant de la période Husseinite (1425), chef-d’œuvre du génie morisco-andalous qui a servi à mesurer le flux du oued, puis au niveau de l’église catholique Sainte Félicité et Perpétue de Tebourba, qui porte le nom de Perpétue et Félicité connues comme les premières martyres chrétiennes d’Afrique romaine et exécutées dans l’arène de l’amphithéâtre de Carthage.

Un détour a été fait par la suite du côté du barrage Sidi Salem à Testour, le plus grand barrage de Tunisie afin de constater avec les responsables de l’édifice de l’état catastrophique du taux de remplissage du barrage. Le barrage de Sidi Salem qui s’alimente en eau grâce aux flux de pluies apportés par l’oued Majerda, n’est rempli qu’à 16% de ses capacités. Ce niveau de remplissage présage une sécheresse hydrologique qui risque d’affecter lourdement le pays et ses récoltes si jamais la pluie ne tombe pas.

En direction de Medjez el-Bab ou Mimbresa au temps des romains, les visiteurs découvrent un autre petit pont datant de l’époque romaine reliant les quartiers de la ville de Medjez el-Bab et la divise en deux. Une plaque de marbre indique la restauration de ce pont par le Bey en 1702.

Un arrêt a été fait au niveau du cimetière britannique de Medjez el-Bab qui existe depuis 1942. C’est un mémorial ou sont enterrés 1 956 membres des forces armées du Commonwealth, qui ont bataillé au cours de la deuxième guerre mondiale. Parfaitement entretenu, ce cimetière est un témoignage des grands combats menés par les alliés contre les forces de l’axe, en Tunisie.

La dernière escale de cette escapade est la pittoresque ville de Testour. Connue pour être la ville du malouf, cette musique caractéristique andalouse, et de la grenade, elle vient tout juste de clôturer un festival qui célèbre ce fruit de l’amour et de la fertilité. Testour est connue également pour ses vins, fromages et la générosité de sa table, c’est une étape gourmande pour se délecter des mets de la région.

Téléchargez l’application gratuite Via Bagrada et le catalogue associé

L’association de médiation et de valorisation du patrimoine culturel tunisien, Museum Lab compte lancer l’application Via Bagrada, qui sera disponible en téléchargement gratuit sur Google Play et App Store.

L’application tunisienne donnera aux visiteurs toutes les informations possibles afin de faciliter leur escapade dans la région du nord ouest tunisien. Elle contiendra des détails sur plusieurs sites et points clés à découvrir et les personnes à contacter pour des visites guidées. Elle énumérera aussi les gites ruraux, les hôtels, espaces de camping et les motels ou il sera possible de se restaurer et se loger ainsi que les activités culturelles et sportives accessibles aux alentours.

L’association a formé de jeunes talents de la région pour qu’ils deviennent les médiateurs culturels de Via Bagrada 2024, assurant le lien essentiel entre les visiteurs, les circuits, et l’ensemble des événements.

Museum Lab lance à l’occasion l’évènement intitulée Via Bagrada, les 9 et 10 novembre 2024 à Testour, avec une programmation riche en expériences culturelles, activités de plein air, panels inspirants, ateliers et découvertes. Les tickets de cet événement ponctuel sont disponibles sur le site Teskerti. Pour plus d’informations consultez la page museumlabtunisie.

En attendant vous pouvez dès maintenant, télécharger gratuitement le catalogue Via Bagrada ici : Catalogue Via Bagrada version PDF Français.

Sara Tanit