Euro Ciné-Voix : projections de films européens à Sfax, Hammam-Lif, Gabès, Monastir et Bizerte (Programme)

La manifestation Euro Ciné-Voix qui consiste en une série de projections de films européens dans cinq villes de Tunisie se déroule dans sa première édition, du 9 novembre au 7 décembre 2024, lit-on sur la page de l’Union européenne en Tunisie.

Ce sont cinq films européens récents, sortis entre 2020 et 2022, qui seront proposés aux cinéphiles dans les espaces culturels des villes de Sfax, Hammam-Lif, Gabès, Monastir et Bizerte.

Le point de départ de la manifestation cinématographique se fera samedi 09 novembre 2024 au complexe culturel Mohamed Jamoussi de Sfax où sera projeté le film finlandais “Any Day and Now”. Inspiré de la propre vie de son réalisateur, Hamy Ramezan, arrivé d’Iran en Finlande à l’âge de 7 ans. Le film suit une famille de réfugiés iraniens en Finlande qui espère obtenir l’asile.

Un débat sera animé, après la projection prévu à 15H à Sfax, par le réalisateur et chercheur Selim Cherif et la figure emblématique du cinéma tunisien, Nouri Bouzid, reconnu pour ses œuvres courageuses et engagées.

Programme des projections d’Euro Ciné-Voix du 09 novembre au 07 décembre 2024 :

Samedi 9 novembre, Complexe culturel Mohamed Jamoussi à Sfax : “Any Day and Now” de Hany Ramezan (long-métrage de fiction, Finlande, 2020, 82′)

Samedi 16 novembre, Maison de la culture Ali Ben Ayed à Hammam-Lif : “My Grand Father’s Demons” de Nuno Beato (long-métrage d’animation, Portugal, Espagne, France, 2022, 1h25)

Samedi 23 novembre, Complexe culturel de Gabès à Gabès : “Imad’s Childhood” de Zahavi Sanjavi (documentaire, Irak, Suède, Lettonie, 2021, 78′)

Samedi 30 novembre, Complexe culturel de Monastir à Monastir: “Dans la maison” de Karima Saidi (long-métrage documentaire, Maroc, Qatar, France, Belgique, 2020, 1h30)

Samedi 7 décembre, maison de la culture Menzel Abderrahmane à Bizerte : “I care” de Carlo Vogele (long-métrage d’animation, France, Belgique, Luxembourg, 2022, 76’)

L’initiative cinématographique Euro Ciné-Voix est proposée par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie en partenariat avec le Ministère des affaires culturelles de Tunisie.

Ce projet pilote vise essentiellement à faciliter l’accès à la culture à travers la décentralisation de projections de film européens dans des régions diversifiées, suivies de débats, notamment sous forme de podcasts pour atteindre un public plus large.

L’accès aux projections est gratuit.

