Les Journées Théâtrales de Carthage JTC 2024 se déroulent du 23 au 30 novembre 2024. Les JTC se présentent comme un moment de réflexion et d’échange autour du 4ème art en relation avec les autres formes artistiques et ceci à travers les colloques et les ateliers de formation animés par les experts nationaux et internationaux.

La 25ème édition des JTC inclut, outre la compétition officielle, une section non compétitive qui affiche des créations venues d’Afrique et du monde arabe, y compris une belle représentativité du théâtre tunisien, une ouverture sur le monde ainsi que diverses sections : Théâtre de la Liberté, Théâtre scolaire, Théâtre des clubs des maisons de culture, théâtre pour le jeune public et Théâtre de l’intégration.

Les JTC s’ouvrent également sur le continent américain et programment, pour cette année, des expériences venues de pays tels que le Venezuela et le Brésil, souligne Mohamed Mounir Argui, Directeur de la 25ᵉ édition des Journées Théâtrales de Carthage.

La Chine est aussi un pays hôte des JTC à travers la présence de la nouvelle création « Star returning » du metteur en scène Lémi Ponifacio dont la première vient d’avoir lieu en Chine et offre à la Tunisie sa première mondiale lors de l’inauguration des Journées Théâtrales de Carthage, samedi 23 novembre 2024.

Star returning est une œuvre profonde et visionnaire de l’artiste de théâtre polynésien de renommée Lemi Ponifasio, créée en collaboration avec le peuple Yi de la région de Daliangshan en Chine. Cette production explore en profondeur la cosmovision du peuple Yi, abordant des thèmes tels que l’existence, l’héritage ancestral, la spiritualité et la connexion de l’humanité au cosmos.

La Liangshan Wocaiyunxia Troupe, un des collaborateurs clés de cette œuvre, est une institution culturelle majeure dans le Sichuan, en Chine. La participation de la troupe à Star Returning donne à l’œuvre une voix authentique et un profond respect pour les traditions Yi.

Les Spectacles de la “Compétition officielle” programmés dans le cadre des JTC 2024

– Danse Céleste / Taher Aissa Ben Arbi /Tunisie

– TOXIC PARADISE (El Bakkhara) /Sadok Trabelsi /Tunisie

– L’amoureux / Nabil Azer/Palestine

– Tnein Bel Lel – La comédie musicale /Samer Hanna /Liban

– La maison d’Abu Abdallah /Anas Abdessamad /Irak

– Zone franc(h)e/Migan Bardol /Bénin

– Médecin après la mort / Ibrahima SARR /Sénégal

– Fin de partie / Saïd Kabil /Egypte

– Entre deux cœurs/ Mohammed Youssef al-Mulla/ Qatar

– A ceux qui gravissent les montagnes /Abdelssalam Qabilat /Jordanie

– La victoria /Ahmed Amine Sahel / Maroc

– Comment nous pardonner ?/ Mohamed Al- Amri/Les Emirats Arabes Unis

Plusieurs hommages seront rendus lors des JTC 2024 notamment à Mamdouh Al Atrash de Syrie , Sami Al Jamaan de Arabie Saoudite et aussi aux artistes tunisiens Amel Baccouch, Wajiha Jendoubi, Mokdad Salhi, Yahya Al Faydi, Fatma Bahri, Mounir Ben Youssef et l’ensemble Ouyoun Al Kalam de Amal Hamrouni et Khemaies Bahri.

Tekiano