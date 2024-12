Hôtel Carlton Tunis : Zoom sur un joyau du patrimoine tunisien en exercice depuis 1926

L’hôtel Carlton Tunis incarne l’histoire vivante de la capitale, et une référence incontournable dans le paysage hôtelier. Bien plus qu’un lieu d’hébergement, de plaisir et de confort, cet hôtel Tunisien a traversé les époques tout en préservant son charme et son authenticité.

Idéalement situé au cœur de l’emblématique avenue Habib Bourguiba, l’Hôtel Carlton est un établissement historique qui a accueilli depuis sa création en 1926, des légendes telles que Nina Simone et Suzy Vernon.

Véritable joyau du patrimoine tunisien, il se positionne désormais comme un carrefour où l’histoire de Tunis se mêle aux cultures internationales. Cet endroit a traversé les époques tout en préservant son charme et son authenticité, devenant ainsi un lieu où passé et présent se rencontrent.

Haut lieu de Rencontre entre Histoire et Culture, de l’époque de la domination française à la Tunisie post-révolution, cet hôtel a été le témoin de l’évolution de la ville et de ses habitants.

Sa façade Art Nouveau, majestueuse et intemporelle, évoque l’élégance d’une époque où le luxe et le raffinement étaient des valeurs primordiales. Aujourd’hui, cette architecture se marie subtilement aux éléments contemporains, offrant un cadre unique où l’histoire se vit à chaque coin de couloir.

Le Carlton, une véritable galerie vivante

Bien plus qu’un simple hôtel, Le Carlton, il faut le reconnaître, est une véritable galerie vivante. L’établissement abrite des œuvres d’art originales de grands artistes tunisiens, tels qu’Ibrahim Dhahak et Inkman, ainsi que des artistes internationaux comme Dia Azzawi, peintre irakien de renommée mondiale.

Installées dans tout l’hôtel, ces pièces uniques invitent les visiteurs à une immersion dans l’art. L’endroit est même devenu au fil des ans un lieu où l’art et l’histoire se mêlent, offrant aux visiteurs une expérience culturelle enrichissante et unique.

L’Hôtel Carlton est aussi un modèle de rénovation réussie. En 2015, il a subi une rénovation totale qui a redonné vie à ses espaces tout en préservant son âme et son caractère d’antan.

Plus récemment, l’hôtel a inauguré ses nouvelles salles de conférences, modernes et atypiques, pensées pour répondre aux besoins d’un public professionnel exigeant. Ces espaces sont conçus pour offrir un environnement flexible et fonctionnel, tout en conservant l’élégance de l’hôtel, pour des événements à la hauteur des plus grands standards internationaux.

Avec ses chambres récemment rénovées, Le Carlton prouve encore une fois de plus son engagement pour l’excellence. Chaque chambre allie confort moderne et décoration artistique, offrant un espace raffiné et fonctionnel.

Les chambres récemment rénovées sont idéales pour les voyageurs d’affaires comme pour les visiteurs souhaitant explorer la ville. Le processus de rénovation se poursuit avec pour objectif de garantir un confort optimal tout en respectant le patrimoine artistique de l’hôtel.

Un véritable lieu gastronomique au cœur de Tunis

Difficile de parler de l’Hôtel Carlton sans évoquer son restaurant « Le Carlton », un véritable lieu gastronomique au cœur de Tunis. Le buffet de petit-déjeuner, réputé pour sa variété et sa qualité, est incontournable pour les visiteurs en quête d’un repas savoureux.

Le restaurant propose également un menu déjeuner innovant, mêlant saveurs méditerranéennes et internationales. À cela s’ajoute une terrasse avec vue imprenable sur l’avenue Habib Bourguiba, où il fait bon déguster ces plats dans un cadre à la fois dynamique et raffiné.

L’Hôtel Carlton Tunis n’est pas seulement un lieu de séjour, c’est aussi une expérience inoubliable. Depuis ses débuts, l’hôtel a su combiner service raffiné et accueil chaleureux, garantissant une expérience unique pour chaque client. Que ce soit pour un séjour professionnel ou touristique, l’équipe du Carlton, passionnée par son métier, incarne l’hospitalité tunisienne dans toute sa générosité. Grâce à une attention minutieuse aux détails et une hospitalité exemplaire, l’hôtel Carlton Tunis assure un confort absolu à ses visiteurs.

Symbole de modernité, l’Hôtel Carlton Tunis, sans jamais se départir de son patrimoine, continue de s’adapter aux besoins de ses clients tout en préservant son charme intemporel. Aujourd’hui, plus que jamais, le Carlton reste une destination incontournable qui fait de l’hospitalité un véritable art de vivre, comme l’indique M. Ridha Saidani, Directeur Général de l’hôtel Carlton Tunis : “L’amour de ce que nous faisons au quotidien élève le métier de l’hospitalité à un art de vivre que nous partageons avec nos hôtes”.

M. Abdellatif Ben Djemaa, Président Directeur Général de l’hôtel Carlton Tunis :

« Les propriétaires de l’Hôtel Carlton Tunis cherchent à se positionner parmi les leaders de l’hôtellerie en Tunisie. Ils misent sur l’excellence des services et des installations, dépassant ainsi les attentes des clients d’un hôtel 3 étoiles. Grâce à des investissements et des mises à niveau continues, ils ont fait du Carlton l’un des hôtels les plus reconnus de Tunis. »

Tekiano avec communiqué