Festival International des Oasis de Tozeur 2024 : programme de la 45e édition du 27 au 30 décembre

Le Festival International des Oasis de Tozeur, plus ancienne manifestation internationale alliant culture et tourisme dans le sud de la Tunisie, revient pour une 45ème édition du 27 au 30 décembre 2024. Le festival du sud tunisien verra la participation de 8 pays : Tunisie, Algérie, Mali, Côte d’Ivoire, France, Italie, Royaume-Uni et Japon.

Le festival offrira durant 4 jours une programmation variée mêlant carnavals, animations (majorettes, marionnettes géantes, etc.), spectacles, rencontres, expositions, performances artistiques et ateliers.

Cet événement vise à mettre en avant le riche patrimoine du Djérid à travers l’artisanat traditionnel, la musique “aïssaouia” et soufie, le folklore local, et la poésie en plus de plusieurs autres formes d’expressions artistiques.

Parmi les points culminants du festival des Oasis, une exposition collective intitulée “Sons et lumières” (« Touyour Ezzina ») qui réunira des artistes des pays participants pour célébrer l’art sous toutes ses formes.

Une performance visuelle unique sera dédiée au poète emblématique Abou El Kacem Chebbi. De plus, des rencontres littéraires, dont une dédiée à “La poésie littéraire à la croisée de la poésie populaire”, auront lieu dans le cadre authentique du Musée Dar Cheraït, fondé par Abderrazak Cheraït, l’écrivain, homme politique et figure du tourisme à Tozeur, décédé récemment.

Le Spectacle d’ouverture de la 45ème édition du Festival International des Oasis de Tozeur, intitulé “Chants de la Vie”, réalisé par Mohamed Gaâloul, sera donné vendredi 27 décembre 2024 à 14h30 sur la Place Samira à Tozeur, dans la zone touristique.

Programme du Festival des Oasis de Tozeur 2024 :

La musique occupera une place centrale avec des performances mettant en lumière le patrimoine musical du sud tunisien. Parmi les artistes présents Manel Ahmed, Moez Troudi, Abderrahmane Chikhaoui, La troupe féminine Tulipe et les étudiants de l’Institut de Musique de Tozeur.

Pour plus d’informations sur les dates et horaires des différents spectacles, rendez-vous sur la page du Festival international des oasis de Tozeur.

Tekiano