Les Nuits de la Lecture 2025 en Tunisie : Quand les Patrimoines inspirent la Littérature

La 9ème édition des Nuits de la Lecture en Tunisie est organisé sous le thème inspirant des “Les Patrimoines” du 23 au 26 janvier 2025. Des activités variées célébrant la richesse du patrimoine matériel et immatériel se dérouleront à Tunis, Sousse et Sfax.

Initiée par le Centre National du Livre (CNL) sous la tutelle du Ministère français de la Culture, cette édition des Nuits de la Lecture est organisée en Tunisie par le réseau des médiathèques de l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Son objectif est promouvoir le plaisir de lire tout en sensibilisant le public, notamment les jeunes, à la préservation et à la valorisation du patrimoine.

Cette année, le thème “Les patrimoines” explore plusieurs dimensions; le Patrimoine collectif et individuel, à l’échelle de l’humanité, et le Patrimoine matériel et immatériel, en mettant en lumière la richesse culturelle tunisienne et mondiale.

À Tunis, Sfax et Sousse, le public pourra participer à des ateliers immersifs, des lectures captivantes et des expositions culturelles.

Programme de Les Nuits de la Lecture 2025 en Tunisie :

A Tunis :

Jeudi 23 janvier à l’IFT Tunis :Visite virtuelle immersive de Notre-Dame de Paris.

Lectures de contes, jeux éducatifs sur l’histoire tunisienne et projection du documentaire “Notre-Dame de Paris, la résurrection”.

Activités thématiques : Exploration du patrimoine bâti de la Médina de Tunis et de ses trésors restaurés.

A Sfax :

Jeudi 23 janvier (Médiathèque de Sfax) :Jeux de puzzle basés sur des mosaïques tunisiennes (Thyna, El Jem, Le Bardo).

Lecture du conte “La Fille Biche et le Fils de l’Architecte” de Michel Ocelot.

Vendredi 24 janvier :Visite du musée archéologique de Sfax et écoute de podcasts littéraires.

A Sousse :

Vendredi 24 janvier Sousse (Médiathèque Gisèle Halimi) :Vidéos immersives et jeux de société autour du patrimoine.

Samedi 25 janvier :Performances ambulantes, lectures théâtralisées et projections artistiques collaboratives.

Cet événement gratuit offre une occasion unique de plonger dans la culture et l’histoire, tout en profitant d’activités éducatives et interactives pour petits et grands. Il met également à l’honneur le patrimoine tunisien, en soulignant sa richesse et son importance dans le paysage culturel mondial.

En effet, la 9ᵉ édition des Nuits de la Lecture met en lumière des joyaux tels que la Médina de Tunis, le site archéologique de Thyna et le musée du Bardo, tout en célébrant des monuments emblématiques comme Notre-Dame de Paris, récemment restaurée après l’incendie de 2019.

Tekiano