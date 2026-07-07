Clôture du projet Savoir Agir : Un jalon majeur pour la modernisation de l’université tunisienne et l’employabilité des étudiants

La Direction Générale de la Rénovation Universitaire (DGRU), sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et l’Ambassade de France en Tunisie, a célébré officiellement la clôture des activités du projet « Savoir Agir ».

Cette étape s’est déroulée lors d’un séminaire de haut niveau organisé ce lundi à l’Hôtel El Mechtel à Tunis, sous le thème « De l’université vers le monde de l’emploi », afin de dresser le bilan de trois années de réformes structurelles et de synergies renforcées entre le monde académique et le tissu socio-économique.

L’événement a réuni un parterre de hauts responsables institutionnels, de cadres universitaires, d’experts techniques et de représentants des médias.

Un partenariat franco-tunisien stratégique et pérenne

Les allocutions d’ouverture, prononcées par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que par la Directrice de la DGRU qui assurait également la modération, ont mis en exergue l’alignement stratégique du projet avec les besoins du marché du travail et son caractère transformateur pour les parcours académiques.

À cette occasion, S.Ex. Mme Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie, s’est réjouie du plein succès de cette collaboration bilatérale axée sur l’excellence, indiquant qu’elle a permis de renouveler les programmes de licence et d’apporter une évolution qualitative majeure pour doter les étudiants de compétences transversales et du « savoir communiquer ».

Mme Anne Guéguen a également rappelé que la coopération universitaire franco-tunisienne constitue un axe structurant de confiance, soutenu par un budget de 2 millions d’euros pour la période 2023-2026. Ce programme assure sa propre pérennité avec près de 1 500 formateurs formés à ce jour, ouvrant la voie à d’autres grands programmes à venir, alors que plus de 16 000 étudiants tunisiens poursuivent actuellement leurs études en France.

Une refonte pédagogique 100% tunisienne axée sur le terrain

De son côté, M. Mounir Ayadi, Directeur Général de la Rénovation Universitaire, a présenté le nouveau référentiel d’habilitation intégrant une forte dimension d’employabilité. Il a souligné avec fierté que malgré l’appui international pour son financement, « Savoir Agir » est avant tout un projet 100% tunisien, conçu par des universitaires nationaux pour combler durablement le fossé avec le marché de l’emploi.

M. Mounir Ayadi a ensuite annoncé l’intégration obligatoire des matières de « Study Skills » dès la première année de licence dans tous les parcours publics et privés dès septembre prochain, s’appuyant sur un réseau de 1 500 enseignants formés grâce au déploiement initial de 100 enseignants ambassadeurs depuis octobre 2025. Le ministère a également mis en place une plateforme numérique de suivi pour piloter ces activités et recueillir le retour des étudiants.

Des résultats concrets et des perspectives d’avenir

Les travaux se sont poursuivis sans interruption avec les témoignages des acteurs de terrain et des responsables du projet. Les sessions ont permis d’exposer la construction de la méthodologie « Savoir Agir », l’ingénierie de formation associée, ainsi que la montée en compétences des étudiants dans les disciplines transversales et les langues étrangères, devenues indispensables à l’international.

Le déploiement décentralisé du programme a été mis en valeur à travers les bilans des ateliers pilotes menés au sein des universités de Kairouan et de Carthage, tandis que l’Université de Gabès a présenté la méthodologie de suivi et d’assurance qualité (TransQual).

En outre, les perspectives d’avenir ont été dessinées à travers l’introduction du nouveau programme « ACTIVER », porté par M. Mounir Ayadi, visant à accélérer le transfert, l’innovation et la valorisation de l’expertise transversale dans la recherche universitaire.

La journée s’est clôturée par la remise officielle des attestations aux experts et intervenants, scellant l’engagement des partenaires en faveur d’une gouvernance universitaire moderne axée sur l’adéquation formation-emploi.

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